£Ô£Â£Ó¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èþ½÷¥¹¥¤¥Þ¡¼¡Ö£Î¥¹¥¿¡×¤Î£Á£Ä¤À¤Ã¤¿¡ª¡ÖÆþ¼Ò¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ä¡×¥ê¥ª¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Îº£°æ·î¤µ¤ó
¡¡¶¥±Ë½÷»Ò¤Ç£²£°£±£¶Ç¯¤Î¥ê¥ª¸ÞÎØÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿º£°æ·î¡Ê¤ë¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢£Ô£Â£Ó¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÆþ¼Ò¤·¤Æ½é¤á¤Æµ»ö¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤â´Þ¤á¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë²¿¤«¤ò¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡££Ô£Â£Ó·Ï£Ê£Î£Î£²£¸¶É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö£Ô£Â£Ó¡¡£Î£Å£×£Ó¡¡£Ä£É£Ç¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÅºÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶¥µ»¤ÎÀè¤Ë¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¯¡¥¡¥¡¥£²£³ºÐ¤Ç°úÂà¤·¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ø¡¡¸µ¶¥±Ë¸ÞÎØÂåÉ½¡¦º£°æ·î¤¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¼«¤é¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¡£¸½ºß¤Ï£Ô£Â£Ó·ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö£Î¥¹¥¿¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£³»þ£´£¹Ê¬¡Ë¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê£Á£Ä¡Ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤µ¤ó¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡ÈÅ·ºÍ¾¯½÷¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢£²£´Ç¯£¹·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö£Î¥¹¥¿¡×¤ÎÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤ëº£°æ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ÎÆþ¹¾¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Á¡×¤ÈÆþ¹¾ÎÍ²ð¤µ¤ó¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç»£±Æ¤·¤¿£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£