ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÉüµ¢Àï¤ò½ä¤ëÀîÅçÌÀ¤Î¶ì¸À¤Ë»¿Æ±¡Ö¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÅÓÃæ¤Çµ¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£²£µÆü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥×¥í¥ì¥¹Éüµ¢Àï¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤ËÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö¥Õ¥ï¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÉüµ¢¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤È¤«¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²¶¤Ï²ñ¾ì¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£óÊÎÛ¤ÎÀîÅç¤¯¤ó¤¬¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¤±¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¤Îà¶ì¸Àá¤È¤Ï£±£¸ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÀîÅçÌÀ¤Î¤Í¤´¤È¡×¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¿¤â¤Î¡£ºòÇ¯£±£²·î£²£¹Æü¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÉüµ¢Àï¤òÀ¸´ÑÀï¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢´Ø·¸¼ÔÀÊ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥ï¡¼¥Ã¤È¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡×±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢´Ø·¸¼ÔÀÊ¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¹µ¼¼¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤Ã¤·¤¿¡Ù¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤Ã¤·¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Çµ¢¤é¤ì¤Æ¡×¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò½ª¤¨¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¤È¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¡¦»³ËÜ¹À»Ê¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÀîÅç¤¬¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£²¿¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Ë¼ç¸ì¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤È¡¢µ¢¤Ã¤¿¿Í¡Ä¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤ä¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¡©¡¡¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¤Ê¤¢¡¢à·ãË»¤·á¤Î¡Ä¡×¤È¥Á¥¯¥ê¤È»É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢µþÅÔ¿Í¤é¤·¤¤ÈéÆù¤ò¥«¥Þ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡Ö¤½¤ÎÈéÆù¤«¤Þ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂ¿Ê¬¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¿®»Ò¤È¤«¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤È¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¼ÂÌ¾¤ò½Ð¤·¤Æ»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö²¶¤â¡Ø¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ê¡¢ÀîÅç¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ø³Î¤«¤Ë»î¹ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤³¤¤¤Ä¤éµ¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡£ÀîÅç¤¯¤ó¤ÎÈéÆù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï·Ù¾â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÀâ¶µ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëà¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥óá¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤í¤¤¤í³§¤µ¤ó¤â¤´ÅÔ¹ç¤¢¤ë¤·¤Í¡£ÌµÍý¤Ë»þ´Ö³ä¤¤¤Æ±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¤â¡¢¸«¤ë¤Ê¤éÆ¬¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Î¶½¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï£±»î¹çÌÜ¤«¤é¥á¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤Ç¡¢°ì¤Ä¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¼¤Ò¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÅÓÃæ¤Çµ¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£