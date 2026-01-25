ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¡Ö°¦¤¹¤ëºÊ¡¢Ì¼¡¢¥Ç¥³¥¤¤Ø¡×¡¡NYÍ¼¿©²ñ¤ËÅÐÃÅ¡Ä±Ñ¸ì¤Î¤ß¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á
Ìó2Ê¬È¾¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿»×¤¤¡¢BBWAAÍ¼¿©²ñ¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÐÀÊ
¡¡ºòµ¨¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÍ¼¿©²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î°§»¢¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÈäÏª¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤â¹õ¥É¥ì¥¹¤Ç»²²Ã¤·¡¢ÂçÃ«¤Î°§»¢¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¼Ô¤ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ìÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈBBWAA¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢±Ñ¸ì¤Î¤ß¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎMVP¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤äÅØÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿¼¤¯´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢MVPÁª½Ð¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Öº£ÌëÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡Êº£Ìë¡ËÆ±¤¸¤¯Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¡ÊÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡Ë¡¢¥í¥ó¡¦¥ì¥Í¥¡¼¡ÊGMÆÃÊÌÊäº´¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡£ËÍ¤ò¿®¤¸¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖTo my loving wife Mamiko¡Ê»ä¤Î°¦¤¹¤ëºÊ¡¢¿¿Èþ»Ò¤Ø¡Ë¡×¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ø¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ºÇ°¦¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¿¿Èþ»Ò¡¢Ì¼¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ø¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¤¤Ä¤âËÍ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤ÇÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿ÀµÁõ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»²²Ã¡£Í¼¿©²ñ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢¥¹¥¡¼¥ó¥º¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤Ç¥µ¥¤¥ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¡È½é¶¦±é¡É¡£Î¾¼Ô¤¬¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÃÌ¾Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ª¥Õ¤Î2019Ç¯¡¢MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿2Ç¯Á°¤È¤â¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥ÁÍÑ¤Î¥«¥ó¥Ú¤ò»È¤Ã¤Æ°§»¢¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤ÏÆüËÜ¸ì¤ò»È¤ï¤º±Ñ¸ì¤Î¤ß¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤âMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»ÔÆâ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ·çÀÊ¡£¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡ÖÈþ¤·¤¤±ü¤µ¤ó¤Ø¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢±Ñ¸ì¤Ç¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢ÂçÃ«¤ÏÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÉü³è¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÎ¨.282¡¢55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢OPS1.014¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Åê¼ê¤·¤Æ¤â14»î¹ç¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë