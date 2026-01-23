食楽web

沖縄・瀬長島は、那覇空港から車で約15分。青い海と空が広がるこの島にあるのが、リゾート型商業施設『瀬長島ウミカジテラス』です。約47店舗が軒を連ね、シーサーのお土産店やサーターアンダギー専門店など、どの店も沖縄らしさを感じさせる個性派ぞろい。散策するだけでも楽しいスポットです。

そんな魅力満載のエリアで、ランチタイムに立ち寄ったのが、エメラルドブルーの店内が目を引く『MK CAFÉ』。名物の「極厚！マグロカツバーガー」をお目当てに訪れました。

出来たてが運ばれてくると、その迫力ある厚みに思わず目を奪われ、食欲も一気に加速します。沖縄県産マグロを使ったマグロカツは、衣が薄く、ふんわりとした食感。バンズとのバランスもよく、見た目以上に食べやすいのが印象的です。

熱々のカツに、タルタル風ソースと甘口ソースが重なり合うと、魚とは思えないほどの満足感。まるでお肉のような食べ応えでした。

映える撮影スポットも！

ドリンクには、「シークヮーサーソーダ」や「ハイビスカスソーダ」などフォトジェニックなカップで提供されます。わらに、沖縄でおなじみのブルーシールアイスも味わえるため、ランチからカフェタイムまで幅広く使えるのも魅力ですよ。

ウミカジテラスは、食後の散策も楽しめます［食楽web］

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

MK CAFE

住：沖縄県豊見城市瀬長174-6 瀬長島ウミカジテラス内 38番

TEL：098-800-2768

営：11:00～21:00（L.O.20:30）

https://mk-cafe.storeinfo.jp/