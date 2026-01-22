¡Ö´°àú¤Ê¼ýÇ¼¡×¤è¤ê¡Ö»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤âÌá¤·¤ä¤¹¤¤¼ýÇ¼¡×¤Ë¡£»Ò¤É¤â2¿Í²ÈÄí¤Ç¤âÊÒÉÕ¤¯¡¢´ÊÃ±¥ê¥»¥Ã¥È½¬´·3¤Ä
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢²È¤¬ÊÒÉÕ¤¤¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯½¬´·¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£É×¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤Î4¿Í²ÈÂ²¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ëÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦Nozomi¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Nozomi¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²È¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤âÌá¤·¤ä¤¹¤¤¡×¥ê¥»¥Ã¥È½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ»¶¤é¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¡©¡×¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ëÍýÍ³
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ»¶¤é¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¼ýÇ¼ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¼ýÇ¼¤ÏÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û²È¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¿Í¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¤âÊÒÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤¡×¼ýÇ¼
¤ï¤¬²È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤âÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÊë¤é¤·¤Ç¤Ï¡¢»¶¤é¤«¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÆü¾ï¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö»¶¤é¤«¤é¤Ê¤¤²È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°Ìá¤»¤ë²È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ÊÃ±¤Ê¥ê¥»¥Ã¥È¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥»¥Ã¥È½¬´·1¡§¤·¤Þ¤¦¾ì½ê¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤
¼ýÇ¼¾ì½ê¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¤â¤Î¤Î¹Ô¤Àè¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤³¤ËÃÖ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¡¢¤·¤Þ¤¦¾ì½ê¤ÏÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤â¤Î¤ÎÄê°ÌÃÖ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÂ¤ï¤ºÌá¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ýÇ¼¤ÏÂ¿¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÄ°®¤Ç¤¤ëÎÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¼ýÇ¼¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢»¶¤é¤«¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥ê¥»¥Ã¥È½¬´·2¡§»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤ÇÌá¤»¤ë¾ì½ê¤Ë¤¹¤ë
Âç¿ÍÌÜÀþ¤Ç¼ýÇ¼¤òÀ°¤¨¤¹¤®¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»È¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤¬ÆÏ¤¯¹â¤µ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤â¤Î¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡Ö¤É¤³¤ËÊÒÉÕ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸º¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ëÎ®¤ì¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒÉÕ¤±¤Ï¡¢Âç¿Í¤¬¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤Êý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¼Â´¶¡£»Ò¤É¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²È¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥»¥Ã¥È½¬´·3¡§¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤¿¤é°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë
¤â¤Î¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤éÊÒÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¡¢²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»¶¤é¤«¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìá¤¹¾ì½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´°àú¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤ê¡¢»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤âÌá¤¹¤Î¤¬´ÊÃ±¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¡£¤½¤¦°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ÎÉéÃ´¤â¤°¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥ê¥»¥Ã¥È½¬´·¤¬¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ²È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â»¶¤é¤«¤ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤ò¤â¤ÄÊý¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£