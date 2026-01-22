シャオミ、12インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」のWi-Fi版を日本で1月22日9時に販売開始！価格は4万9980円。早割で5千円OFF
Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は22日、Xiaomi傘下のPocoが展開している「POCO」ブランドにおける新商品としてAndroid搭載の12.1インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」（Xiaomi Communications製）を日本市場にて2026年1月22日（木）9時に販売開始したと発表しています。日本で販売されるモデルは携帯電話ネットワークに対応していないWi-Fi版「POCO Pad M1（型番：2509ARPBDG）」で、内蔵メモリー（RAM）は8GB、内蔵ストレージは256GBです。
また合わせて専用の周辺機器も発売され、公式Webストアにおける価格はケース「POCO Pad M1 Cover」が3,980円、キーボード「POCO Pad M1 Keyboard」が6,980円、スタイラスペン「POCO Smart Pen」が4,980円とのこと。なお、同梱品はPOCO Pad M1本体のほか、ACアダプター（試供品）およびSDカード取り出し用ピン（試供品）、USB Type-Cケーブル（試供品）、クイックスタートガイドなどの紙類となっています。
POCO Pad M1はPOCOブランド初のタブレットで日本でも発売された「POCO Pad」に続く後継機種となり、画面は引き続いてアスペクト比16：10の切り欠きのない約12.1インチ2.5K（2560×1600ドット）液晶ディスプレイ（約249ppi）を搭載し、最大リフレッシュレート120Hzや最大タッチサンプリングレート360Hz、最大輝度600nits、10bitカラー（1億7千万色表示）、DC調光などとなっており、防水には対応していませんが、キッチンなどで少し濡れた手で操作したい場合などに向けてウェットタッチ技術に対応しています。
またDolby VisionやHDR10などに対応しているほか、Dolby Atmosやハイレゾ音源、ワイヤレスハイレゾ音源をサポートしており、4つのスピーカーを搭載して映画館レベルの視聴体験を実現しています。一方、外観は狭額縁となっており、画面は強化ガラスで覆われ、背面や背面はアルミニウムと採用していながらも革新的な隠しアンテナデザインによるスリムでスタイリッシュなメタルユニボディーとなっています。サイズは約279.80×181.65×7.5mm、質量は約610g、本体色はブルーおよびブラックの2色展開。
またチップセット（SoC）はQualcomm製「Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform」（オクタコアCPU「2.7GHz Cortex-A720ベースのKryo Goldコア×1＋2.4GHz Cortex-A720ベースのKryo Goldコア×3＋1.8GHz Cortex-A520ベースのKryo Silverコア×4」、GPU「1150MHz Adreno 810」）を採用し、POCO PadのSnapdragon 7s Gen 2 Mobile Platformから高性能化しています。なお、内蔵メモリー（RAM）は8GB LPDDR4X、内蔵ストレージは256GB UFS 2.2で、外部ストレージとしてmicroSDXCカードスロット（最大2TB）も備えています。
主な仕様は12000mAhバッテリーおよび急速充電（最大33W）、リバース充電（最大27W）、USB Type-C端子（USB 2.0）、3.5mmイヤホンマイク端子、Wi-Fi 6に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be準拠の無線LAN（2.4および5GHz）、Bluetooth 5.4、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、色温度センサー、ホールセンサー、電子コンパスなど。カメラの構成は以下の通りで、生体認証として顔認証に対応しています。
＜フロントカメラ＞
・約800万画素CMOS（1／4型、1画素1.12μm）＋広角レンズ（F2.28）
＜リアカメラ＞
・約800万画素CMOS（1／4型、1画素1.12μm）＋広角レンズ（F2.0）
OSはAndroid 15をベースにした独自ユーザーインターフェース「Xiaomi HyperOS 2」をプリインストールしており、Xiaomi Interconnectivityを使えば、タブレットとスマートフォン（スマホ）の間のスムーズなクロススクリーン連携によってシームレスな情報のやり取りも可能となります。また通話同期ではスマホに着信があるとタブレットで直接応答でき、音声通話をデバイス間でシームレスに切り替えることができます。また近くにWi-Fiがない場合でもタブレットをタップするだけでスマホのホットスポットに自動接続でき、スマホ側での操作は不要です。
その他、POCO Smart PenやPOCO Pad M1 Keyboardを活用すれば、タブレットの使い道がさらに広がり、仕事や学校でのメモ書きやクリエイティブ制作から趣味のお絵かきまでといったさまざまな形で活用することができ、POCO Pad M1 Keyboardは大きなキーと広めのキーピッチによってタイプミスを減らし、パソコン（PC）ライクな快適な打鍵感を実現し、POCO Smart Penは低遅延と筆圧感知によっていつでも創造力を存分に発揮できます。
