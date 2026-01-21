チームみらいの安野貴博党首

　チームみらいは21日までに、衆院選比例代表南関東ブロックに、いずれも新人の河合道雄、小林修平、山田瑛理の3氏を擁立すると発表した。小林氏は小選挙区と重複立候補する方針で、選挙区を調整している。