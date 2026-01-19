残りメンバーを予想する背番号の「空き」

井端弘和監督率いる野球日本代表「侍ジャパン」は16日、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の追加メンバー11人を発表した。これで計19人が出揃った形だが、ファンの視線は「空白の背番号」に釘付けとなっている。

16日には、新たに菅野智之投手（オリオールズFA）や佐藤輝明内野手（阪神）ら11人が選出された。注目を集めたのは各選手の背番号だ。先に発表されていた大谷翔平投手（ドジャース）が「16」、菊池雄星投手（エンゼルス）が「17」を背負う中、かつて巨人で「18」を背負い、エースとして君臨してきた菅野の背番号は、プロデビュー時から2018年まで背負い、昨年のオリオールズでもつけた「19」に決定。この“空き”が、最強右腕の出場を強く予感させている。

ファンの間では、ドジャースの山本由伸投手の選出を確実視する声が止まらない。山本はオリックス時代の2020年から、現在のドジャースでも背番号「18」を着用している。2023年のWBC前回大会でも「18」だった。SNS上では「これさ、菅野が背番号19ってことは山本由伸のために18をあけているという認識でよろしいでしょうか？」「この背番号の並びからすると、18は山本由伸、13は宮城大弥なんだろうね」「発表メンバーの背番号、まだ18が空いてるからほぼ確で山本由伸来るだろう」と、正式発表を前に確信に近い期待を寄せるファンも多い。

この他、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）の「55」や岡本和真内野手（ブルージェイズ）が巨人時代につけていた「25」、鈴木誠也外野手（カブス）が前回大会で背負う予定だった「51」も空いている。世界一奪還を目指す井端ジャパンにとって、最強右腕の合流はこれ以上ない戦力となる。残るメンバー発表で、ついに「18」の主が明かされるのか。列島がその瞬間を待ち望んでいる。（Full-Count編集部）