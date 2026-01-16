ÀÐÇËÁ°¼óÁê¤è¤ê¤ÏÄã¤¤¤¬¡Ä¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡¢´Ú¹ñ¹ñÌ±¤Î¡ÈÆüÊÆÃæÏª¼óÇ¾¡É¹¥´¶ÅÙÄ´ºº¤Ç1°Ì
´Ú¹ñ¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤éÆüÊÆÃæÏª¤Î¼óÇ¾¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´¶ÅÙÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÚÊ¬ÀÏ¡Û¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡©´Ú¹ñ¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡È¹â»Ô¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡É¤ÎÀµÂÎ
À¤ÏÀÄ´ºº²ñ¼Ò¡Ö´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×¡×¤Ï1·î13Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñÁ´¹ñ¤ÎËþ18ºÐ°Ê¾å¤ÎÀ®¿Í1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤é¼þÊÕ¹ñ4¥«¹ñ¤Î¼óÇ¾¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´¶ÅÙÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢4¥«¹ñ¼óÇ¾Æâ¤Î¹¥´¶ÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Ç22¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç½¬¼çÀÊ¤¬21¡ó¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬19¡ó¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
Èó¹¥´¶ÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ç84¡ó¡£¤Û¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬71¡ó¡¢½¬¼çÀÊ¤¬66¡ó¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬59¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
Æ±¼Ò¤¬ºòÇ¯8·î¡¢Á´¹ñ¤ÎËþ18ºÐ°Ê¾å¤ÎÀ®¿Í1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¼Ô¤Î38¡ó¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ä¡×¡¢56¡ó¤¬¡ÖÆüËÜ¡È¿Í¡É¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¿å½à¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤ÏºòÇ¯8·î¤ÎÄ´ºº¤Ç¹¥´¶ÅÙ27¡ó¡¢Èó¹¥´¶ÅÙ51¡ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¹â»Ô¼óÁê¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ÏÄã¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î°ÂÇÜ¿¸»°Á°¼óÁê¡Ê2013¡Á2019Ç¯¡Ë¤ä´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬5¡óÄøÅÙ¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×¡×¤Ïº£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ú¹ñ¿Í¤Î´¶¾ð¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÍ»ÏÂÅª¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ê´Ú¹ñ¤Î¡Ë20¡Á30Âå¤ÈÀ¸þÊÝ¼éÁØ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤è¤ê½¬¼óÀÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿´¶¤¬Âç¤¤¤¡£¿ÊÊâÁØ¤Ï¡¢10¿Í¤Ë9¿Í¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×»Ù»ýÁØ¤Ç40¡ó¡¢À¸þÊÝ¼éÁØ¤Ç35¡ó¤ÈÈæ³ÓÅª¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Î¹ñÀ¯»Ù»ýÎ¨¤Ï58¡ó¤Ç¡¢Á°²óÄ´ºº¤è¤ê¤â2¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¤¿¡£¹ÎÄêÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¿ÍÊª¤Î36¡ó¤Ï¡¢ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö³°¸ò¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë