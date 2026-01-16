ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÈÊ¡Î±¸÷ÈÁ»²²Ã¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÉMV¤Ç1ÈÖ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖGURU GURU¡ª¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦DRAW ME¤Î¡ÖÁÇÄ¾¤Ç¤´¤á¤ó¤Í¡×¤ÎMV¤ò¸«¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢1ÈÖ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤¬¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëDRAW ME¤Î¡ÖÁÇÄ¾¤Ç¤´¤á¤ó¤Í¡×¤ÎMV¤¬ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬½ËÊ¡¤·¡¢¥±¥à¥ê¤âMV¤ò¸«¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Ê¡Î±¤¬¡ÖÃ¯¤¬1ÈÖ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¥±¥à¥ê¤Ï¡Ö¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È²óÅú¡£Ê¡Î±¤Ï¡Ö¡Ä¡Ä¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤è¤Í¡£¼¡¤Ë¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤ÈÇ´¤ë¤¬¡¢¥±¥à¥ê¤ÏÉ÷¿á¥±¥¤¤òµó¤²¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡¢¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÊ¡Î±¤µ¤ó¡©¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
