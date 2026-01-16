¡ÈÂÎ¤¬³«¤¯¡ÉÅê¼ê¤ÎÊÊ¤ò¤É¤¦Ä¾¤¹¡©¡¡Ì¾¥³¡¼¥Á¿ä¾©¡Ä½¤ÀµÅÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥¿¥Ã¥Á¶ºÀµ½Ñ¡×
NPB5µåÃÄ¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥ÁÎòÇ¤¡Äº´Æ£µÁÂ§»á¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡ÈÂÎ¤Î³«¤¶ºÀµ½Ñ¡É
¡¡Åêµå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÂÎ¤¬Áá¤¯³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ°¤¡£ÂÎ½Å°ÜÆ°¤ÎºÝ¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¶»¤¬ÂÇ¼Ô¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¥Ü¡¼¥ë¤Î½Ð½ê¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢µåÂ®¤Ï¾å¤¬¤é¤ºÀ©µå¤â°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¡£NPB5µåÃÄ¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£µÁÂ§»á¤Ï¡¢Åê¼ê¤ÎÂÎ¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤Æ»ØÆ³¤¹¤ë¡È¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¶ºÀµË¡¡É¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£»á¤ÏºåµÞ¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç44ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¡¢ÄÌ»»165¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢³ÚÅ·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢ÅÄÃæ¾Âç¡Êµð¿Í¡Ë¤é¤ò»ØÆ³¤·¡¢ÈôÌö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿Ì¾Çì³Ú¤À¡£
¡¡ÂÎ¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Åê¤²Êý¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡ÖÏÓ¤âÉª¤âÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ°¤¤Åê¤²Êý¡×¤Èº´Æ£»á¤Ï»ØÅ¦¡£¤³¤¦¤·¤¿Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÎ¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë»ØÆ³¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¤Ï¤Þ¤ºÅê¼ê¤ÎÇØÃæÂ¦¤ä¤äÊá¼ê´ó¤ê¤ËÎ©¤Á¡¢»ØÆ³ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬±¦Åê¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï±¦¼ê¤ÇÅê¼ê¤Îº¸¸ª¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£Åê¼ê¤ÏÅêµåÆ°ºî¤òÂ³¤±¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¼êÁ°¤Ç±¦¼ê¤òÎ¥¤¹¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¿¨¤ë¤³¤È¤ÇÅê¼ê¤Î°Õ¼±¤Ïº¸¸ª¤Ë¤â¸þ¤¡¢³«¤¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ§¤ß½Ð¤·Â¤¬Áá¤¯½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Åê¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤ä¤äÊá¼ê´ó¤ê¤ËÎ©¤Á¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÂ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¤ª¿¬¤«¤éÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¿¨¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤ÈËÜ¿Í¤¬´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢Å°Äì¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤ÎÊýË¡¤ÏÅê¼ê¤ÎÇØÃæÂ¦¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¹¤ë°ÌÃÖ¶á¤¯¤ËÎ©¤Ä¡£»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅê¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢Åê¼ê¤ÏÂÎ¤Î³«¤¤òÍÞ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¼«Á³¤ÈÍýÁÛ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¿È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊÅê¤²Êý¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ê±¦Åê¼ê¤Ê¤é±¦ÂÇ¼Ô¤Î¡Ë¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Ë¤¤¤¤³ÑÅÙ¤Îµå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº´Æ£»á¤Ï¸ì¤ë¡£²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¤½¤³¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¶ºÀµ¤¹¤ë¡£»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤»ØÆ³Ë¡¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë