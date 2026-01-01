¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÅÅ·â»²Àï¡¡ºòµ¨¤Ç°úÂà¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÁª½Ð¡Ä¸ø¼°È¯É½
¡¡ÌîµåÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Î¸½ÌòÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3²ó¡¢MVP1²ó¡¢ÄÌ»»223¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨2.53¡¢3052Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£ºòÇ¯¤Ï23»î¹ç¤Ç11¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.36¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢WBC½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£2023Ç¯¤ÎÂè5²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÝ¸±¤ÎÌäÂê¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯Âç²ñ¤Ç·è¾¡¤ÇÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÇÔ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤Ïº£Âç²ñ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÎ¾Åê¼ê¤é¤¬»²ÀïÉ½ÌÀ¡£À¤³¦°ìÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±¡¢¡È¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡É¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
