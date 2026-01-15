ÂçÃ«æÆÊ¿½Ð¾ì¤ÎWBC¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¾×·â¤Î¡Ö48Ëü¿ÍÂÔ¤Á¡×¡¡¿äÄê1»þ´ÖÄ¶¡ÄßõÎõ¤¹¤®¤ë¡ÈÁèÃ¥Àï¡É
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡¦Åìµþ¥×¡¼¥ë¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤¬15Æü¤Î¸á¸å7»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤ÏºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö48Ëü¿ÍÂÔ¤Á¡×¡Ö1»þ´Ö°Ê¾å¡×¤ÎÉ½¼¨¤È¤Ê¤ê¡¢ÁèÃ¥Àï¤ÎßõÎõ¤µ¤òÊª¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬Æþ¤ë¥×¡¼¥ëC¤Î»î¹ç¤Ï¡¢3·î5Æü¡Á10Æü¤ÎÆüÄø¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¥×¡¼¥ëC¡Ë¤Ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¹ë½£¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤È»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£½éÀï¤È¤Ê¤ë6Æü¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¢7Æü¤Ï´Ú¹ñ¡¢8Æü¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢10Æü¤Ï¥Á¥§¥³¤ÈÂÐÀï¡£¤¤¤º¤ì¤â»î¹ç³«»Ï¤Ï¸á¸å7»þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤Ê¤É¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÀèÃå½ç¤Ë¤è¤ë°ìÈÌÈ¯Çä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤ÏÆüËÜÀï°Ê³°¤òÀèÃå½ç¤Ç°ìÈÌÈ¯Çä¡Ë¡£¸á¸å7»þ¤Î³«»ÏÄ¾¸å¡¢¥í¡¼¥Á¥±¤Ç¤ÏÂÔµ¡¿Í¿ô¤¬48Ëü¿Í¤òÀ¼¡¢¥µ¥¤¥È¤Ë¥µ¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¿äÄê»þ¹ï¤Ï¡Ö1»þ´Ö°Ê¾å¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿¿ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÀÜÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀè¹ÔÈÎÇä¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤¬»¦Åþ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤Ç¤â·ã¤·¤¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë