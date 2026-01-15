Î©Ì±¡¢¸øÌÀ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¡¡½°±¡Áª¶¨ÎÏ¡¢À¯¸¢¤ÈÂÐ¹³
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï15Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£2·î8ÆüÅê³«É¼¤ò¼´¤Ë¼Â»Ü¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë½°±¡Áª¤ò¤Ë¤é¤ßÁªµó¶¨ÎÏ¤·¡¢ÊÝ¼é¿§¤ò¶¯¤á¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÈÂÐ¹³¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¸øÌÀ¤ÏÁ´¾®Áªµó¶è¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢¾®Áªµó¶è¤ÇÎ©Ì±½Ð¿È¤Î¸õÊä¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¸øÌÀ½Ð¿È¸õÊä¤ÏÈæÎãÂåÉ½Ì¾Êí¤Ç½ç°Ì¤ò¾å°Ì¤ËÍ¥¶ø¤¹¤ë¡£ÅÞÌ¾¤Ï¡ÖÃæÆ»²þ³×¡×¤È¤¹¤ë°Æ¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É³ÆÅÞ¤Ë¤â»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤ÏºòÇ¯10·î¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢Î¥Ã¦¸å¡¢ÃæÆ»²þ³×ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÌîÅÄ»á¤â¸øÌÀ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤Ç¿·ÅÞ·ëÀ®¤Îµ¡±¿¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÌÌ¡¢Î©Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÏÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¡£Î¾ÅÞ¤Î½°±¡µÄ°÷¤¬¶á¤¯Î¥ÅÞ¤·¡¢»²±¡µÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤é¤ÏÂ¸Â³¤¹¤ë³ÆÅÞ¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¡£½°±¡µÄ°÷¤ÏÎ©Ì±148¿Í¡¢¸øÌÀ24¿Í¤Ç¡¢¿·ÅÞ¤Ï170¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿·ÅÞ¤Ç¤Ï¡¢Î¾ÅÞ¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¿ä¿Ê¤Ê¤É¤ò¼çÍ×À¯ºö¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëÊý¸þ¤À¡£