¾¾ÌÐÄ®¤Ç½»ÂðÁ´¾Æ¡¡1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÃËÀÂð¡ÚÆÁÅç¡Û
1·î14Æü¤ÎÌë¡¢¾¾ÌÐÄ®¤ÎÌ±²È¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»Âð°ìÅï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾ÌÐÄ®Ä¹¸¶¤ÎÌ±²È¤Ç¤¹¡£
¡Ö²Ð»ö¤À¡ª¡×
¡Ê ¶á½ê¤Î¿Í¡Ë
¡ÖÇ³¤¨¤ÆÇ³¤¨¤Æ¤ä¤Ê¡¢²»¤¬¥Ñ¥ê¥ó¡¢¥Ñ¥ê¥ó¤Ã¤Æ¡×
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14Æü¤Î¸á¸å6»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ¤«¤é¡Ö2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö9Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð¤ËÅö¤¿¤ê¡¢²Ð¤ÏÌó5»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¡¢Ìó300Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²È¤Ë¤ÏÃËÀ¤¬1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢½Ð²ÐÅö»þ¡¢2³¬¤Ç¥¹¥Èー¥Ö¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¡¢²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£