1·î14Æü È¯É½
¡¡Ç¤Å·Æ²¡¢¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊSIE¡Ë¡¢Microsoft¤Î3¼Ò¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¥²ー¥àÂÎ¸³¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦ÄÌ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¡×¤¬Xbox Wire¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡3¼Ò¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ê¥²ー¥à´Ä¶¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¹çÆ±À¼ÌÀ¤ò2020Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÈ¯É½¡£°ÂÁ´¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê°ÂÁ´¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡ÈÀÕÇ¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤¬·ÇºÜ¡£3¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ìー¥äー¤Î°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥²ー¥à¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢Xbox Wire¡Ö¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¥²ー¥àÂÎ¸³¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦ÄÌ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¡×
Ç¤Å·Æ²¡¢SIE¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È3¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¦ÄÌ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Í½ËÉ¡§¥×¥ì¥¤¥äー¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤¬¥²ー¥àÂÎ¸³¤òÍý²ò¤·¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Äー¥ë¤È¾ðÊó¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ °ÂÁ´µ¡Ç½¤¬ÌòÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¥µ¥Ýー¥È¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂÅ¹ÊÞ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÂÁ´¥Äー¥ë¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤È»ÈÍÑÊýË¡¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¥×¥ì¥¤¥äー¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ÈÍøÍÑµ¬Ìó¤ò¼þÃÎ¤·¡¢³§ÍÍ¤Î²÷Å¬¤Ê¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ý¥ê¥·ー¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ½ËÉÁ¼ÃÖ¤ÈÀ§ÀµÁ¼ÃÖ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ©ÌÀÀ¤È¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢Ä¾´¶Åª¤Ç¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÁªÂò¤òÂº½Å¤¹¤ë¥²ー¥àÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ½ÉÊ¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×: ¶È³¦¤ÎÆ±¶È¼Ô¡¢½ÐÈÇ¼Ò¡¢µ¬À©Åö¶É¡¢Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÈÄó·È¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î°ÂÁ´¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï°ÂÁ´À¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ê¥²ー¥àÂÎ¸³¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¨ÎÏ¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¶È³¦¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡¢µ¬À©Åö¶É¡¢Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¡¢Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¡¢ÀìÌç²È¤ÈÄó·È¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°ÂÁ´ÂÐºö¤ÎºöÄê¡¦¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¤Ï¡¢Thriving in Games Group¡¢ Family Online Safety Institute¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ »ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¯ºö·èÄê¤ËÌòÎ©¤Æ¡¢¶È³¦¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í·¤Ó¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò¸¦µæ¤¹¤ë³°Éô¤Î¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤È¤â¸ÄÊÌ¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ê¥²ー¥à¹ÔÆ°¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÉÔÀµ¹Ô°Ù¼Ô¤òÄÌÊó¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊó¹ð¥Äー¥ë¤Î»ÈÍÑ¤ò¾©Îå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯À¸¤·¤¿¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ø¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤È¥×¥í¥»¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤Ï¡¢ ESRB ¤ä PEGI¤Ê¤É¤ÎÉ¾²Áµ¡´Ø¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ ¡¢¥²ー¥à¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¥æー¥¶ーÁØ¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶¨²ñ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¿®ÍêÀ¤È°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò·¼È¯¤ª¤è¤ÓÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ÊÏ¢·È¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Tech Coalition¤ä¤½¤ÎLantern¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢ÃÎ¼±¶¦Í¡¢Æ©ÌÀÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¼çÍ×¤Ê¶È³¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÕÇ¤¡§»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê°ÂÁ´¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Åö¼Ò¤Î¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î°ãÈ¿¤ò´ÊÃ±¤ËÊó¹ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤é¤Î²þÁ±¤È¿Ê²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºï½ü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¼¹¹ÔÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤¹¡£ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤ÎÀ©¸Â¤Ë²Ã¤¨¡¢°¼Á¤Ê°ãÈ¿¤äÅÙ½Å¤Ê¤ë°ãÈ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢À©¸Â¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Çー¥¿¤ÎÎÑÍýÅª¤Ê»ÈÍÑ¤ò´Þ¤à¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÆ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ë´·¹Ô¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢½ÏÎý¤·¤¿¿ÍÅª´Æ»ë¤Î²¼¤Ç¥×¥í¥»¥¹¶¯²½µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤Ï¡¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¬ÍÑË¡¤ò½å¼é¤·¡¢Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÀµÅö¤ÊÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤Þ¤¹¡£°ãË¡¹Ô°Ù¤òÌÜ·â¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥×¥ì¥¤¥äー¤¬º¹¤·Ç÷¤Ã¤¿´í³²¤ò¼õ¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ËË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤Ï¥ëー¥ë¤ÈÍ×·ï¤ò¸ø³«¤·¡¢Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Åö¼Ò¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê´ØÍ¿¤ÎÍ×·ï¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
(C) Microsoft 2026