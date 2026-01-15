M!LKº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢±öºêÂÀÃÒ¡õÁ¾Ìî½ØÂÀ¤È¤ÎÆü¸÷ËþµÊSHOT¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎÉ¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤¿¤è¡ª¡×¤ÎÀ¼
1·î14Æü¡¢M!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡×¤ÎÅ¸¼¨Êª¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿3SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
Æ±ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢M!LK¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±öºêÂÀÃÒ¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÈÆü¸÷¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È10²Õ½ê¤òÆüË×¤Þ¤Ç¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ÇÁ´Éô²ó¤ì¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦¸¡¾Ú¤ËÄ©¤ó¤Àº´Ìî¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤±¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¥È¥ê¥×¥ëS(º´Ìî¡¢Á¾Ìî¡¢±öºê)¤Ç´°Áö¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Öº£ÅÙ¤Ï5¿Í¤Ç¹Ô¤³¤¦¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢À¤³¦¤ÎÍÌ¾¤Ê·úÃÛÊª¤ä°ä»º¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡×¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥×¥ê¥¯¥é¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢Å¸¼¨Êª¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë±öºê¤ÈÁ¾Ìî¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¡¢çõ¤ò»ý¤Ã¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ê¥¯¥é²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥È¥ê¥×¥ëS¤ÎÎÉ¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤¿¤è¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¤À¤Í¡×¡Ö¼Ì¿¿¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÁ´ÉôÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇÐÍ¥¶È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Îº´Ìî¡£M!LK¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖM!LK ARENA TOUR 2025-2026¡ØSMILE POP!¡Ù¡×¤ò³«ºÅÃæ¤À¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§º´ÌîÍ¦ÅÍ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê
¢¨±öºêÂÀÃÒ¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡¢Î©¤Äºê