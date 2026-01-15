¡ÖÌîµå¤ÏÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï¤º¤¬¡Ä¶Ï¤«9¤«·î¤Ç¥×¥í¤ÎÅÐÎµÌç¡¡¾®6°ïºà¤¬Î¾¿Æ¤Ë¤Ä¤±¤¿¡ÈÃíÊ¸¡É
Ìîµå¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤ÆÌó1Ç¯¡ÄNPB¥¸¥å¥Ë¥¢½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»°¾åàèÂÀÏºÅê¼ê
¡¡Ã»´ü´Ö¤Ç¡È°ïºà¾®³ØÀ¸¡É¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤»¤¿Í×°ø¤Î1¤Ä¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¡Ö¸«¼é¤ë»ÑÀª¡×¤¢¤Ã¤¿¡£2025Ç¯12·î26Æü¡Á29Æü¤Ë¿ÀµÜµå¾ì¤È²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È KONAMI CUP 2025¡×¤Ë¡¢Ìîµå¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤Æ¤ï¤º¤«9¤«·î¤Ç¡¢¡È¥×¥í¤ÎÅÐÎµÌç¡ÉNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿°ÛÎã¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¸ÏÓ¡¦»°¾åàèÂÀÏºÅê¼ê¡Ê6Ç¯¡á¹Åç¡¦ÈôÅÏÀ¥¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¡£ÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÎ¾¿Æ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¤ËÌîµå¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤½¤¦¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤¬¡¢Ìîµå¤ò»Ï¤á¤ÆÌó1Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥«¡¼¥×¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö1¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢¿ÀµÜ¤ä¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡¢Ã¯¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡3·»Äï¤Î»°ÃË¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿»°¾å¤¯¤ó¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë³ØÆ¸¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î10·î¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÃæ³Ø¤Î¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êá¤Ã¤¿¤êÅê¤²¤¿¤ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò°ì½ï¤Ë¹Ô¤¦ÄøÅÙ¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó»î¹ç·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉã¡¦¶³ÈÏ¡Ê¤ä¤¹¤Î¤ê¡Ë¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡»°¾å¤¯¤ó¤Ë¤ÏÌîµå¶¯¹ë¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿2¿Í¤Î·»¤¬¤ª¤ê¡¢¶³ÈÏ¤µ¤ó¼«¿È¤â¹â¹»¤Þ¤ÇÇòµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¸µµå»ù¤È¡¢ÍÄ¾¯»þ¤«¤éÌîµå¤Ï¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶³ÈÏ¤µ¤ó¤ÈÊì¡¦Àé¿Ò¤µ¤ó¤¬¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢·»¤¿¤Á¤Ø¤Î»ØÆ³¤À¡£
¡ÖÄ¹ÃË¤È¼¡ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢ËÍ¤¬ÌµÍý¤ä¤êÌîµå¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â2¿Í¤ÏÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤º¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»°ÃË¤Ï¡¢¡ØÀäÂÐ¤ËÌîµå¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é»°ÃË¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Í³¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤é¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢5Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»°¾å¤¯¤ó¼«¤éÎ¾¿Æ¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤Ë¡ÈÃíÊ¸¡É¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö¥¬¥ó¥¬¥ó¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤Ø¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¤Û¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£
ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡Ä¸ý¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¸«¼é¤ë¤È·è¤á¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¡×
¡¡Ã¯¤«¤ËÂ¥¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÆþ¤ì¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢»°¾å¤¯¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯Æ°¤»Ï¤á¤ë¡£
¡¡½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ï¡¢ÌÚÍË¤ÈÅÚÆü¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½µ3Æü¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆü¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÇÌÛ¡¹¤È¼«¼çÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£Ìîµå¥¹¥¯¡¼¥ë¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÏÄÌ¤ï¤º¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ð¤Ê¤¤¡£Æ°²è¥µ¥¤¥È¤äTikTok¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÇÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¡¢»þ¤Ë¤ÏÎÀÀ¸³è¤òÁ÷¤ë·»¤¿¤Á¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÌîµå¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µåÂ®¤ÏºÇÂ®121¥¥í¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬¡¢³ØÆ¸¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿¥«¡¼¥×¥¸¥å¥Ë¥¢Ä©Àï¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¬¤Ê¤é¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÄ©¤ß¡¢¤ï¤º¤«16¿Í¤·¤«Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡È¶¹¤Ìç¡É¤òÀø¤êÈ´¤±¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ä¥ë¡¼¥ë¤µ¤¨¤â½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«Áª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÎ¾¿Æ¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢Æþ¤ê¤ò¶¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Î¼«³Ð¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ»¶ñ¤Î¼êÆþ¤ì¤â¼«Ê¬¤«¤é¹Ô¤¤¡¢Îý½¬¤Ë¤â¤è¤ê¼çÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡È¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÌîµå¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËÜÈÖ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢½éÀï¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¥¸¥å¥Ë¥¢Àï¤Ç4²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤Ï²þ¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ¹ÃË¡¢¼¡ÃË¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿Æ¤¬·«¤êÊÖ¤·¸À¤¦¤È·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»°ÃË¤Î¤³¤È¤â¡¢ÀµÄ¾¿´ÇÛ¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸ý¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¸«¼é¤ë¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡»°¾å¤¯¤ó¤ÏÃæ³Ø¿Ê³Ø¸å¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¹Å¼°Ìîµå¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¶³ÈÏ¤µ¤ó¡¢Àé¿Ò¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±þ±ç¤·Â³¤±¤ë¿Æ¤Î»Ñ¡£¤½¤ì¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÐ°æ°¦»Ò / Aiko Ishii¡Ë