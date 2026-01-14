KDDI¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¼è°ú¤Îµ¿¤¤¡¡ÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ
¡¡KDDI¤Ï¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Î¥Ó¥Ã¥°¥íー¥Ö¤È¡¢¤½¤Î»Ò²ñ¼Ò¥¸ー¡¦¥×¥é¥ó¤Î¹¹ðÂåÍý»ö¶È¤Ë´Ø¤·¡¢¼Ò°÷¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼è°ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£KDDI¤Ï¼èÄùÌò²ñ¤Ç¡¢³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ç¹½À®¤¹¤ëÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤ò·èµÄ¤·¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤ËÄ´ºº¤ò°Ñ¾ü¤¹¤ë¡£
¡¡·Ð°Þ¤È¤·¤ÆKDDI¤Ï¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¹¹ðÂåÍý»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼è°ú¤ÎÂÅÅöÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÒÆâ´ÆººÌò¤ÈÆâÉô´ÆººÉôÌç¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢²ñ·×´Æºº¿Í¤«¤é¤â¼è°ú¤ÎÂÅÅöÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¼ÒÆâ´ÆººÌò¤¬¼çÆ³¤·¤Æ³°Éô¤Î¸øÇ§²ñ·×»Î¤ò¸ò¤¨¤¿Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯12·îÃæ½Ü¤Ë°ìÉô¹¹ðÂåÍýÅ¹¤«¤é¤ÎÆþ¶âÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Çä¾å¹â¤Ê¤É¤¬²áÂç¤Ë·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬È½ÌÀ¡£ÄÉ²ÃÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢2026Ç¯1·î¾å½Ü¤Ë¹¹ðÂåÍý»ö¶È¤Î°ìÉô¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼è°ú¤Îµ¿¤¤¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡KDDI¤ª¤è¤Ó»Ò²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢Ä´ºº´°Î»¸å¤Ë·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÊý¿Ë¡£