渡辺徹さん次男・渡辺拓弥、昨年7月に結婚していた お相手「家族同様に支えてくれた存在」SNSで報告
俳優・渡辺徹さん（享年61）と俳優・榊原郁恵（66）夫妻の次男・渡辺拓弥（29）が14日、自身のインスタグラムを更新。昨年7月に結婚していたことを報告した。
【場面カット】父・渡辺徹さんにそっくり！俳優デビューした渡辺拓弥（2024年）
投稿で「ご報告」と書き出し、「昨年7月に兼ねてよりお付き合いしていた方と結婚しましたことをご報告いたします」と発表。「ご報告が遅れすみません。新婚生活が馴染んできて、身近な方や親戚にも報告が出来てきたため、このタイミングとなりました！」と、報告が遅れたことを謝罪した。
お相手について「長いこと、お付き合いしている間にたくさんの環境の変化がありました。そんな時も家族同様に支えてくれた存在です」と説明し、「家族同様に支えてくれて、安心して楽しく過ごせるなら、これはもう家族だ！そんな想いでプロポーズをさせていただきました」と報告。「ハッピーです！たくさんの感謝と共に、これからも邁進して行きたい所存です」とつづった。
「引き続き、皆様に楽しいコンテンツを提供できるよう尽力してまいります。何卒宜しくお願いいたします」と締めくくった。
拓弥は1996年2月6日生まれ。2024年に短編映画『一区切りの吉日だ（＾＾）』で映画デビューした。同作は、徹さんが亡くなる1ヶ月前、拓弥に送った最後のLINEをもとにしたオリジナルストーリーで、徹さんの地元・茨城県古河市の徹さんの応援団の人たちの協力で特別に制作された作品となる。2025年は映画『ソーゾク』『わたしのバタフライ』『SENSEKI』に出演した。
