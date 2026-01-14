¼Â¼ÌÈÇ¡ØONE PIECE¡Ù¥Ë¥³¡¦¥í¥Ó¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÏÃÂê¡¡¥Ð¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹Âç½¸·ë¡Ö·ã»÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¼Â¼ÌÈÇ¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¡á¡ÈINTO THE GRANDLINE¡É¤¬¡¢2026Ç¯3·î10Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿³¤¡É°ÎÂç¤Ê¤ë¹ÒÏ©¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¡É¤Ç¤ÎÂçËÁ¸±¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¡É°ÎÂç¤Ê¤ë¹ÒÏ©¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¡É¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡ÈÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡É¤Ë²áµîºÇÂçµé¤Î¶¼°Ò¡¢ÈëÌ©ÈÈºá²ñ¼Ò¥Ð¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤ë¡¢¿·¾Ï¤ÎËë³«¤±¤ò±Ç¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ã»÷¤¹¤®¤ë¥í¥Ó¥ó¡ª¥Ð¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹Âç½¸·ë¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡À¤¤ÏÂç³¤Â±»þÂå¡½¡½°ÎÂç¤Ê¤ë³¤Â±¤ËÆ´¤ì¤ë¥ë¥Õ¥£¡Ê±é¡§¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥´¥É¥¤¡Ë¤¬¡¢³¤Â±²¦¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂç³¤¸¶¤Ø¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³¤Â±¤¬½¸¤¤¡¢µ¤¸õ¤Ï¹Ó¤ì¶¸¤¤¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹À¸Êª¤¿¤Á¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ë²á¹ó¤Ê³¤¡¢¡È°ÎÂç¤Ê¤ë¹ÒÏ©¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¡É¡£
¡¡¥¾¥í¡Ê±é¡§¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡Ë¡¢¥Ê¥ß¡Ê±é¡§¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥é¥Ã¥É¡Ë¡¢¥¦¥½¥Ã¥×¡Ê±é¡§¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥í¥á¥í¡Ë¡¢¥µ¥ó¥¸¡Ê±é¡§¥¿¥º¡¦¥¹¥«¥¤¥é¡¼¡Ë¤é¿®Íê¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥í¡¼¥°¥¿¥¦¥ó¡¢¥ê¥ô¥¡¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¢ÁÐ»ÒÌ¨¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥Ô¡¼¥¯¡¢¥ê¥È¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¢¥É¥é¥àÅç¡Ä¤È¥¢¥é¥Ð¥¹¥¿²¦¹ñ¤Ø¤ÎÁÔÂç¤ÊÆ»¤Î¤ê¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤Î¤¬¥Ð¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¡£¡ÈÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡É¤Ë¶¯¼Ô¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤È¸½¤ì¡¢¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤à¡£¥¾¥í¤â¡Ö°Å»¦¼Ô¤ÎÁÈ¿¥¤À¡×¤È¸ì¤ê·Ù²ü¤¹¤ë¥Ð¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÀï¤¤Êý¤Þ¤Ç¸ÄÀ¤¬ÇúÈ¯¡£
¡¡Mr.9¡Ê±é¡§¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥é¥¹¥«¡¼¡Ë¡¢¥ß¥¹¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ê±é¡§¥Á¥ã¥ê¥¹¥é¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥é¥ó¡Ë¡¢Mr.5¡Ê±é¡§¥¥ã¥à¥é¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ë¡¢¥ß¥¹¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡Ê±é¡§¥¸¥ã¥¶¥é¡¦¥¸¥ã¥¹¥ê¥ó¡Ë¡¢Mr.3¡Ê±é¡§¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥À¥¹¥È¥Þ¥ë¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢¥ß¥¹¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡Ê±é¡§¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥¢¥ó¡¦¥«¥ë¡¼¥½¡Ë¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿À¨ÏÓ¤ÎÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥Ã¥³¡õ¥Ï¥²¥¿¥«¤Î¥Ú¥¢¡¢Mr.13¤È¥ß¥¹¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¤¬¶²¤í¤·¤¤Â¸ºß¤âÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤µ¤âºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤êºÇ¹â»ÊÎá´±¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¡ÈÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿½÷¡É¥ß¥¹¡¦¥ª¡¼¥ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ê±é¡§¥ì¥é¡¦¥¢¥Ü¥ô¥¡¡Ë¤âÌµ¿ô¤Î¼êÂ¤ò¡Èºé¤«¤»¤Æ¡É¹¶·â¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿®Íê¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¥ë¥Õ¥£¤Ï¡¢¡ÖÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ê¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Í¥§¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡½¡½¡Ö¤ª¤ì¤ÎÈÖ¤À¡ª¡×¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¶¯Å¨¤ËÈ¿·â¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â©¤ò¤â¤Ä¤«¤»¤ÌÅÜÅó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÌ£¤ÎÍê¤â¤·¤¤»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Åá¤ò¿¶¤ë¤¦¥¾¥í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥ó¥¸¤Î±Ô¤¤½³¤ê¡¢¥¦¥½¥Ã¥×¤ÎÀº³Î¤¹¤®¤ëÁÀ·â¡¢¥Ê¥ß¤Îµ¡Å¾¤ä²ÚÎï¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡½¡½¤½¤·¤Æ¥ë¥Õ¥£¤Î¿·µ»¤âßÚÎö¡£Ãç´Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¶¯Å¨¤ËÄ©¤ß¡¢å«¤ÈËÁ¸±¤Ø¤ÎÇ®¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡õÀ½ºîÁí»Ø´ø¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¥º¤Ï¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ìÌ£¤Ï»îÎý¤ËÄ©¤ß¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Ëâ¤Î¼Â¤ÎÇ½ÎÏ¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ä¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Î¥ß¥¹¡¦¥ª¡¼¥ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Î»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥Ó¥óÌò¤Î¥ì¥é¡¦¥¢¥Ü¥ô¥¡¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¥í¥Ó¥ó¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Áá¤¯¥Ê¥ß±é¤¸¤ë¥¨¥ß¥ê¡¼ÍÍ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤È¤³¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¼Â¼Ì¤Î¥í¥Ó¥ó¤Á¤ã¤ó¤Þ¤¸¤Ç²Ä°¦¤¯¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥í¥Ó¥ó¤¬·ã»÷¤À¡ª¡×¡Ö¼Â¼Ì¥í¥Ó¥ó´°àú¤¹¤®¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
