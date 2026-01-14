¤à¤Ã¤Á¤ê¥×¥ë¥×¥ë¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¡ª¾®ÅèÍÛºÚ¡ÖÍýÁÛ¤ò»×¤¤µá¤á¤¿¡×¼«¿®ºî¤òÆ²¡¹ÈäÏª¡¡¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö»×¤ï¤ºÀ¼¤Ç¤¿¡×
¡¡¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼Â¶È²È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHer lip to BEAUTY¡×¤Î¿·ºî¥ê¥Ã¥×¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤à¤Ã¤Á¤ê¥×¥ë¥×¥ë¤Ê¾®ÅèÍÛºÚ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª
¡¡¾®Åè¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËHer lip to BEAUTY¤«¤éÈþÍÆ±Õ¥ê¥Ã¥×LIP TO LOVE SERUM¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿·ºî¤Î¥ê¥Ã¥×¤ò¼«¤éÃåÍÑ¤·¡¢¥×¥ë¥ó¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤¢¤Õ¤ì¤ë·ì¿§¤ÎÎÉ¤¤¤¯¤Á¤Ó¤ë¤òÊ£¿ôËç¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£¿·ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬90¡ó°Ê¾åÇÛ¹ç¡£¥±¥¢¸ú²Ì¤ÈÈþ¤·¤¤È¯¿§¡£ÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ´°À®¤·¤¿¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡×¡Ö¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢¤à¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿°¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÇúÈ¯¤·¤¹¤®¤Æ¤Æ¶²¤í¤·¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤¦¤Ã¤ï¡ª²Ä°¦¤¤¡Ä¤Æ»×¤ï¤ºÀ¼¤Ç¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
