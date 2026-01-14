¡ÈÇúÁö¥Á¥¢¡É·³ÃÄ¤Ë¿·¤¿¤ÊÈþ½÷¡¡µ±¤¯¾Ð´é¡Ä¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡DeNA¤Ï13Æü¤Î¸á¸å12»þ²á¤®¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡Ödiana¡×¤Î2026Ç¯ÅÙ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼19¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²£ÉÍ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ÈÈþ½÷·³ÃÄ¡É¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡diana¤Ï2006Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢º£µ¨¤¬ÁÏÀß21Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ËÜµòÃÏ¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢µå¾ì³°¤Ç¤âDeNA¤äÃÏ¸µ²£ÉÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿ÊýÌÌ¤ØÈ¯¿®¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎÍÄÃÕ±àË¬Ìä¤ä¥Á¥¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÀáÌÜ¤Î20¼þÇ¯¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤ë¡£½éÂå¤Î¥í¥´¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿·î¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¡¢2021Ç¯¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆ§½±¡£¡ÖAlways¡¡Full¡¡Swing¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Îµ°Æ»¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï6¿Í¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Erina Konatsu Mio Nene Shion Rinon¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÁíÀª19¿Í¤ÎÍÙ¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¤Îdiana¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡Áö¤ë¤ÎÂ®¤½¤¦¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤â¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¿·¥á¥ó¥Ð¡¼ÉáÄÌ¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤À¤Ã¤¿¡¡È¯É½¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯FINALS¸å¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤òÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë