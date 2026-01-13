渡辺美奈代、息子たちのリクエストで″手作りお善哉″
歌手でタレントの渡辺美奈代が12日、オフィシャルブログを更新。息子たちからのリクエストに応え、北海道産の大納言小豆を使った“手作りお善哉”作りを明かし、 ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、まず「大納言」と題してブログを更新した渡辺は、北海道産の大納言小豆の写真とともに「今日は 子供達から ずっとリクエストされていたお善哉を 作ります」と明かした。
続く「渋抜き」と題したブログでは「渋抜きをして コトコト煮ていきます」と工程を紹介。鍋で丁寧に下処理を行い、時間をかけて小豆を煮ていく様子を写真とともに伝えた。
最後は、「出来上がり」と題してブログを更新。「あくを取りながら コトコト煮て お善哉の出来上がり」と完成を報告。つややかに炊き上がったお善哉の写真を公開し 「食後にいただきます！」と家族で囲むほっこりとした団らんの時間を予告してブログを締めくくった。
これらの投稿にファンからは「お善哉いいなぁ」「優しい」「わたしも食べたーい」「美奈代さんの料理素敵」「手作りのお善哉めっちゃ美味しそう」「ご家族皆さま…嬉しいですね」などの声が寄せられている。
