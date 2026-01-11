ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ç¤µ¤¨ºÃÀÞ¤·¤¿¡È²áµî¡É¡¡¥¨·³GM¤Î³Ð¸ç¤ÈÇÛÎ¸¡Ä¡Ö»¨²»¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×
¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î2018Ç¯¡Ä¸µ¥¨·³GM¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¤¬ÃÄ·ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2017Ç¯¤Î¡È°ïÏÃ¡É¤ò¡¢¸µ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹GM¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÎÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥é¡¼»á¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥×¥é¡¼»á¤ÏÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹²ÃÆþÄ¾¸å¤Î¾õÂÖ¤Ï¡Ö¾¯¤·ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³«Ëë1½µ´Ö¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÌ¤ë¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¾¯¤·ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃË¡ÊÂçÃ«¡Ë¤ÏMLB¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¡¢Â¿¤¯¤Îµ¿Ìä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡Åö»þ¤Ï23ºÐ¡£¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ëº¢¡¢Á´°÷¡Ê¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤Ë¡Ø¤³¤ÎÃË¤¬À®¤·¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ÏÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ó¤À¡£Èà¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¡¢µåÃÄ¤ò¿®Íê¤·¤ÆÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Ï¡Ê¤¹¤Ç¤Ë¡ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È2Ç¯ÂÔ¤Ã¤ÆÂ¾µåÃÄ¤Î·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤¬ÃÄ·ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ê¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡Ë¡×¤È¥¨¥×¥é¡¼»á¤Ï²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¨¥×¥é¡¼»á¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äÁª¼ê¤«¤éµ¿Ìä¤äµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦ÅØ¤á¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤¿²¿¿Í¤«¤Ï¡¢Èà¤ò¾¯¤·¤À¤±Í¥¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Èà¤ò¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¡ÈÇÛÎ¸¡É¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊMLB¤Î¡Ë¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë´·¤ì¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¥í¥Û¥¹¤ÈÎý½¬»î¹ç¤òÁÈ¤ó¤À¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤é¤Ï¡ÊÂçÃ«¤ò¡ËÌÇÂ¿ÂÇ¤Á¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¡£6¼ºÅÀ¡¢1ÈïÃÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢³Î¤«¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤âÈà¤Ï¤Þ¤¿ÌÇÂ¿ÂÇ¤Á¤ò¶ô¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤¬¤¤¤ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ï·¯¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ç½ÎÏ¤ÏÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¤¤¤º¤ì¡Ë¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬·¯¤ò¼é¤ë¤«¤é¡¢»¨²»¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡£Âç¾æÉ×¤À¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ó¤À¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï2018Ç¯3·î16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤â1²ó1/3¤òÈï°ÂÂÇ7¤Ç7¼ºÅÀ¡£2ÈïÃÆ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë