のん、プライベート感あふれる冬の街の“散歩ショット”公開
俳優・アーティストののんが８日、オフィシャルブログを更新。街を散策した際の自然体なオフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、のんは「散歩」「ひと休み」と題してブログを相次いで更新。「散歩」では、落ち葉が広がる冬の街並みを背景にベージュのトレンチコートにチェック柄の大判マフラー、ワイドのデニムパンツ、グリーンのキャップを合わせたリラックス感のあるコーディネートで歩く姿を披露。足元に広がる銀杏の葉を踏みしめながら歩いたり、ふと立ち止まって空を見上げたりと肩の力が抜けた自然な佇まいが印象的なプライベートショットになっている。
続く「ひと休み」では「思わず」とつづりながら、レンガ造りの建物の前では窓越しにこちらを見つめるような表情や腕を組んで考え込むような仕草、思わず口元が緩んだような一瞬の笑顔など散歩中ならではの素顔ショットを多数公開したり、散歩の合間に立ち寄ったカフェでのハート模様のラテアートが施されたカフェラテやトレーいっぱいに並んだ焼きたてのパンを公開。
この一連の投稿にファンからは「のんちゃんとお散歩したい」「可愛いーｯ」「お肌プルプルでカワイイ〜」「まだ10代みたい」「さすがのんさん」「冬の散歩コーデも100点」「防寒対策もバッチリみたいでいいね♪」「とても可愛い」「カッコ良すぎ！」「北国の学生さんみたいでカウワイイっすね」「時代が止まったような」など、称賛の声が相次いで寄せられている。
