お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子（53）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）についての投稿を“謝罪”し、フォロワーからは共感の声が集まった。

女優の郄石あかりがヒロインを務める同作で、阿佐ヶ谷姉妹は「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として出演している。この日の第70話では主人公・松野トキ（郄石）と英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の結婚が認められ、第14週のサブタイトル「カゾク、ナル、イイデスカ？」の通り、松野家・雨清水家と“家族になる”様子が描かれた。

ネットでは“神回”と話題になった放送に渡辺も感動したようで、自身のXで「申し訳ありません。今日の #ばけばけ に感極まり、単体ではあまりお行儀よろしくなさそうな言葉を何の説明もなく投稿してしまいましたので、削除いたしました」と投稿を削除したことを報告。

「リポスト引用いいねブックマークしてくださった方もいましたのに、申し訳ありません」とわび、「それにしても、お見事すぎる回でした〜拍手泣」と出演者やスタッフへ拍手を送った。

登場人物が「だらくそがー！」と叫んで心がひとつになる内容だっただけに、フォロワーからも渡辺の投稿に共感するコメントが続々と届いた。「全然大丈夫 わかるよ！あの回、本当に最高だったし、感情が爆発するのも当然だよ」「自分も感情がぶわわああああっと、なりました」「感極まるのわかります。私もダバダバに泣きました」「ドンマイです！あの回は本当にすごかったですよね」「正直で丁寧な投稿、好感が持てます。作品への愛があふれていて素敵ですね」「ほんと朝から感動〜泣いちゃいました。神回でしたよねぇ」などの声が見られた。