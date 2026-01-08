あいのり･桃、４歳長男の“反対咬合”全力阻止に称賛の声
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が６日、オフィシャルブログを更新。４歳の長男“たろ”君の“反対咬合（受け口）”を心配し、癖がつく前に阻止しようと奮闘している近況を明かし、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「反対咬合を…阻止する！！！！！！」と題してブログを更新。最近、長男が照れながら笑った際に「下の歯が前に出るのが気になって気になって…」と切り出し、その理由について「私も昔、下の歯を前に出す癖がついちゃって、反対交互になってしまったのです」と自身が反対咬合になった経験があることを告白。５〜６歳頃には一時期、矯正装置をつけて過ごす時期があったと明かし「これがものすごく嫌で…」と当時のつらい思い出を振り返った。
「たろには同じ想いをさせたくない！！！！」という強い気持ちから、最近は癖を指摘するようになったという桃。言葉だけではなかなか伝わらなかったため、自身が装着していた矯正装置の写真を見せながら「これつけなきゃいけなくなるよ？！」と説明したところ、長男はしっかり理解してくれたそうで「めちゃくちゃ気をつけてくれるようになった…」「よかった、良かったすぎる。変に癖がつく前に阻止できてよかった。（まだわからないけど）」と安堵の気持ちをつづっている。
さらに、鼻をほじる癖を見つけた際には、ゴリラの写真を見せて「ゴリラみたいなお鼻になっちゃうよ？！」とユーモアを交えて注意したところ、こちらも「ピタッとやらなくなりました。笑」と効果てきめんだった様子を明かした。
最後には、【おまけ】として最近は“おねぽん”を着て寝ているという長男の可愛らしい姿を公開し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「それで治るのすごすぎる！」「よかったすぎるね〜」「たろくんも、じろくんもききわけがいい」「素晴らしい！」「気がついたことはすぐに対応！さすが桃さん！」「ママの説明が良かったんだよ」「阻止出来て凄い！」「えらいぞ、タロくん」「親の気づきが一番大事」「桃ちゃんの誘導すばらしい」「聞き分けの出来る賢いお兄ちゃん」「桃ちゃんの説明の仕方がいいんですね」など称賛の声が多く寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる 22年５月５日に第２子次男が誕生している。
この日、「反対咬合を…阻止する！！！！！！」と題してブログを更新。最近、長男が照れながら笑った際に「下の歯が前に出るのが気になって気になって…」と切り出し、その理由について「私も昔、下の歯を前に出す癖がついちゃって、反対交互になってしまったのです」と自身が反対咬合になった経験があることを告白。５〜６歳頃には一時期、矯正装置をつけて過ごす時期があったと明かし「これがものすごく嫌で…」と当時のつらい思い出を振り返った。
さらに、鼻をほじる癖を見つけた際には、ゴリラの写真を見せて「ゴリラみたいなお鼻になっちゃうよ？！」とユーモアを交えて注意したところ、こちらも「ピタッとやらなくなりました。笑」と効果てきめんだった様子を明かした。
最後には、【おまけ】として最近は“おねぽん”を着て寝ているという長男の可愛らしい姿を公開し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「それで治るのすごすぎる！」「よかったすぎるね〜」「たろくんも、じろくんもききわけがいい」「素晴らしい！」「気がついたことはすぐに対応！さすが桃さん！」「ママの説明が良かったんだよ」「阻止出来て凄い！」「えらいぞ、タロくん」「親の気づきが一番大事」「桃ちゃんの誘導すばらしい」「聞き分けの出来る賢いお兄ちゃん」「桃ちゃんの説明の仕方がいいんですね」など称賛の声が多く寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる 22年５月５日に第２子次男が誕生している。