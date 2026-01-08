黒船見学は庶民の娯楽だった！？幕末の「黒船来航」にまつわるさまざまな俗説と勘違い

珍しくなかった外国船

ペリーの黒船来航は、日本史では未曾有の衝撃的な出来事と語られることが多いです。

しかし、江戸の庶民にとって、あれは突然の出来事ではなく、長い外国船との付き合いの延長線上で起きたことでした。

そもそも18世紀の日本では、外国船の来航は珍しくはなかったのです。

新井白石は、財政支出削減策として正徳の治と呼ばれる政治改革を行い、長崎での貿易を制限しました。

しかし現実的ではない制限策はかえってヤミ取引を助長するもので、この政策をきっかけに密貿易が横行します。外国船がしばしば九州や西日本の太平洋側に出没するようになりました。

白石は「唐船打払令」を出してこうした密貿易に対応しましたが、1705年から1791年の間には150隻以上の外国船が日本沿岸に出没しています。

外国船が沿岸にやってくる風景は、当時の庶民にって日常的なものだったのです。

密貿易までやっていた

沿岸の漁村や農村の人々は、こうした外国船の出没に慣れていました。

では諸藩はどう対応していたかというと、沿岸の漁村・農村に異国船の来航を報告させたり、対応を指示したりしていました。

中には、出合交易と称して、沖合で外国船と密貿易をしていた人々もいたのです。

1825年の外国船打払令が出る前は、外国船に燃料と食料、水を与えて長崎へ誘導する柔軟な対応が一般的でした。

打払令後もその状況は大きくは変わりませんでした。反対に、薪水給与令によって外国船への補給が制度化されたからです。

こうした中で諸藩も外国船対応マニュアルを作っており、村役人や名主を通じて庶民に共有していたのです。誰もが外国人と接触する「心構え」を持っていました。

混乱から娯楽化へ

例えば房総半島の人々は、ペリー来航前から蝦夷地警備に動員されていました。

江戸湾の警備では「お手伝い」として農民や漁民が参加し、武士だけでなく庶民が海防を支えていたといいます。

林子平の『海国兵談』や工藤平助の『赤蝦夷風説考』といった外国情報書も庶民の間で広く読まれており、危機意識も共有されていました。

よって、1853年のペリー来航は庶民にとっては驚きでも何でもなく、ほとんど予想された出来事でした。

庶民には、外国船を受け入れる気持ちの余裕と経験値があったのです。

浦賀に4隻の軍艦が現れた当初は混乱があり、避難する人もいましたが、しかし次第に黒船見物が娯楽化していきます。

江戸時代「黒船」は庶民の好奇心を刺激した！ペリー来航に人々はどう反応したのか

ペリーが事前通告のうえで大砲を発射すると、江戸の町人は驚きながらも湾岸に集まり、花火でも見るかのように楽しんだといいます。

黒船来航は恐怖の対象どころか、庶民の好奇心を刺激する一大イベントになったのです。

あの狂歌は間違い

ところで、当時の有名な狂歌として《泰平の眠りを覚ます上喜撰、たった四杯で夜も眠れず》というのがあります。

実はこの作品は、最近では教科書にほとんど掲載されなくなりました。内容が不正確だというのがその理由です。

ペリー艦隊は実際に4隻の軍艦を率いてきたのですが、このうち蒸気船はペリー自身が搭乗していたサスケハナ号とミシシッピ号の2隻だけ。残りのプリマス号とサラトガ号は帆船だったのです。

しかもミシシッピ号は故障で自走できず、サスケハナ号に曳航されていました（なんかカッコ悪いですね）。となると狂歌の「蒸気船4隻」という表現は不正確で、読んだ人からは蒸気船が4隻であったと誤解されかねません。

またここまで見てきた事実からも明らかなように、江戸の庶民も幕府も黒船来航によって「夜も眠れ」ないほどの恐怖と驚きをおぼえたわけではありません。

先に述べた通り、江戸時代は多くの人が外国船を見慣れており、密貿易や沿岸警備を通じて経験を積んでいたのです。

そういう意味でも、上記の狂歌は歴史に関する誤解を植え付けかねないものだと言えるでしょう（実際、植え付けられた人も多いでしょう）。

ペリー来航は確かに大きな事件でしたが、庶民にとっては想定内の出来事だったのです。

黒船を「日本が突然目覚めた瞬間」と見るより、外国との長い接触の積み重ねの中で迎えた本格的な転換点と捉える方が、歴史の実像に近くなるでしょう。

