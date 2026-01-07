レイカーズがペリカンズを下して3連勝…第4Qに逆転、レブロンとドンチッチがともに30得点の活躍

1月7日（現地時間6日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のスムージー・キング・センターでニューオーリンズ・ペリカンズと対戦した。

レイカーズは八村とオースティン・リーブスが引き続き欠場。ルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ねた。

4点リードで第1クォーターを終えると、第2クォーター開始早々にダルトン・コネクトの3ポイントシュートで32－25。リードしながら試合を進めたが、中盤以降にリードが入れ替わると、51－54と3点ビハインドで試合を折り返した。

前半を終えてドンチッチがチーム最多16得点6アシスト。レブロンが15得点で続いた。

第3クォーターはドンチッチとマーカス・スマートの3ポイントなどで追い上げると、開始4分49秒にエイトンの得点で逆転。それでも、すぐさま試合をひっくり返され、79－86で終了した。

レブロンの3ポイントで始まった第4クォーターは序盤から9－0のランを見せると、開始3分32秒にコネクトが逆転の3ポイントを成功。エイトン、ラレイビアも続き、残り4分43秒に7点差をつけた。

その後はレブロンとドンチッチの活躍で試合を締めくくり、111－103で勝利。2026年に入って無敗の3連勝を達成した。

レイカーズはレブロンが30得点8リバウンド8アシスト1ブロック2スティール、ドンチッチが30得点10アシスト1ブロック2スティール、エイトンが18得点11リバウンド2ブロック1スティール、スマートが13得点6リバウンド1ブロック1スティールを記録した。

なお、レイカーズは8日（同7日）にフロスト・バンク・センターでサンアントニオ・スパーズと対戦する。

■試合結果



ニューオーリンズ・ペリカンズ 103－111 ロサンゼルス・レイカーズ



NOP｜25｜29｜32｜17｜＝100



LAL｜29｜22｜28｜32｜＝111

【動画】ルカ・ドンチッチが見せたブザービーター