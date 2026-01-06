いつもご機嫌で運のよい人の「心と空間を整える」暮らし方を紹介します。お聞きしたのは、山形県の禅寺ので生まれ育ち、ゆるミニマリストとしての暮らし方が支持されているみしぇるさん。「足るを知る」ものの残し方や、「風は古きちりを払う」朝の換気など、心地よい過ごし方をピックアップしました。

「余白」があるからこそ気づける“本当に大切なもの”

「『いい流れのなかにいるな』と感じることが多いんです」

みしぇるさんがそう感じるようになったのは、“暮らしを心地よく整えること”を意識し始めてから。

「心が満たされていると、気持ちにゆとりが生まれますよね。そのゆとり＝余白があるからこそ、今の自分にとって本当に必要なものに気づくことができて、結果的にベストな流れに自然と乗れる気がします。暮らしや心を整えることは、いちばん身近な開運アクション。ほんのささいな習慣で毎日の運を呼び込みましょう」（みしぇるさん、以下同）

「足るを知る」

禅寺で生まれ、禅の教えが息づいているみしぇるさん。運を引き寄せる暮らしのアクションを紹介します。

●ものをもちすぎない

「今あるものに目を向け、必要なものだけを残す。すると心が満たされて、いい流れが入ってくるようになりました」

●「1日1捨て」の継続で今の自分が見えてくる

ものを減らすことを目的に始めた「1日1捨て」。

「手放すものを1つ探すだけですが、少しずつ“自分が本当に望むものはなにか”が明確に」

「風は、古きちりを払う」

朝いちばんに行うのは、禅の教えにも通じるシンプルな習慣です。

●朝は必ず窓をあけ、空気を入れ換える

「家の窓をあけ、よどんだ空気を新鮮な空気に入れ換えたら、ゆっくり深呼吸。風の通りがよくなると気持ちも前向きに」

「“今、ここ”を味わう」

忙しい日でも大好きな紅茶でほっとひと息。

●好きな紅茶を入れて飲む

「“今”を丁寧に味わうことで、すでに手のなかにある幸せに気づける」

「また、今に意識を向けることで頭がクリアになり、自然といい気づきがやってくることも」