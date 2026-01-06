“MADな芸人”が集結する特別番組『MAD5』放送スタート
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの５名による特別番組『MAD５（マッドファイブ）』（全５回）の#１を１月５日（月）夜11時より放送した。
『MAD５』では、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない５人”が、それぞれの感性と爆発力を武器にさまざまなテーマへ切り込んでいく。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約１年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2025年12月15日（月）夜９時には、『シュシュっとごくろうさん』の動画内にて「ABEMA」での番組化およびキービジュアル撮影の様子が公開された。
初回放送となる#１では、ついに『MAD５』のメンバー５人が揃い、河川敷で鍋パーティーをしながら決起集会を行うことに。記念すべき初回ロケの日はこの冬一番の寒波が到来しており、極寒の中で撮影スタート。河川敷でメンバーたちの到着を待つケムリだが、思い思いの姿でくっきー！、ハリウッドザコシショウ、池田、川北が続々と集まる。そしてケムリ自身も“MAD”な姿に変貌を遂げる……？さらにSNS上でファンが騒然となった池田の突然の“丸刈り”姿の真相が明らかに!? 初回から繰り広げられる衝撃的な行動にケムリも思わず「今後大丈夫？！」「何やってんの！」とツッコミが止まらない様子を見せた。
前代未聞の特別番組『MAD５』の#１は、１月５日（月）夜11時より放送開始。
（C）AbemaTV, Inc.
