²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¤¬£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¤ªÀµ·î»°¤¬Æü¤Î¡ÈÆüÂØ¤ï¤ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Ï1986Ç¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×¤Î²ñ°÷ÈÖ¹æ29ÈÖ¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¡¹¤Î¿©»ö¤ä²ÈÂ²¤È¤ÎÀ¸³è¡¢°¦¸¤¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ê¤É¤òÀºÎÏÅª¤ËÈ¯¿®¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤ä¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶¦´¶¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½é¤á¤Æºî¤Ã¤¿°ËÃ£´¬¤¤Ê¤É¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¹ë²Ú¤Ê¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ä³ª¤¹¤¡¢¾ÆÆÚ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ª»¨¼Ñ¤Ê¤É¤ªÀµ·îÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿ÅÏÊÕ¡£¸µÆü¤Ë¤Ï¡ÖGreen¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Öº£²ó¤ÏGreen¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£Çò¤¤´ï¤Ë¾¾¾þ¤ê¤òÅº¤¨¤¿¾åÉÊ¤Ê¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤äÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¯£²ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ÈÂê¤·¡¢¶â¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¡£¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤ä´ï¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿©Âî¤Ë¤Ï¡¢¸ü¾Æ¤¶Ì»Ò³÷ËÈ¡¢¹õÆ¦¤Ê¤É¤Î¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤¬Èþ¤·¤¯À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¾åÉÊ¤µ¤È½Ë¤¤¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±ÆüÌÜ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤È¤Ï°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÀµ·î¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÃúÇ«¤Ë³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤ªÀµ·î£³ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö£³ÆüÌÜ¤Ï¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÀÖ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¤¤ªËß¤ä´ï¡¢Àµ·î¾þ¤ê¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿À²¤ì¤ä¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¿©Âî¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£»°¤¬Æü¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤Ë¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÁÇÅ¨¡×¡Ö¥»¥ó¥¹ºÇ¹â¡×¡ÖºÇÅ¬¤Ê¿§¹ç¤¤¡¢¥«¥é¡¼¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÁÇÅ¨beauty-new-year¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÄåºÎï¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¤¬ÁÇÅ¨²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¿§ºÌÇ»¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¥´¡¼¥ë¥É¡×¡ÖÈþÆàÂå¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¡¢ÀÖ¿§¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡ÖÈþÆàÂå¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
