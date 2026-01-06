GG賞4度の名手・坂口智隆氏が教える“山なり”外野送球のコツ

外野送球の正確さは、相手の進塁を阻止するために必要な要素の1つだ。多くの選手が「強く低く」投げるよう教えられ、結果として、重要な場面で力んでしまい悪送球を招くケースも少なくない。近鉄、オリックス、ヤクルトで活躍し、ゴールデン・グラブ賞を4度受賞した坂口智隆さんは、あえて「山なり」で投げる重要性を説く。力いっぱい投げるのではなく、まずは正確に受け手のもとへ届かせる感覚を養うことが、精度向上の一歩となる。

なぜ山なりの軌道が良いのか？ 坂口さんは、一生懸命投げようとするほど体勢が崩れ、コントロールを乱すと指摘する。外野手の捕球姿勢から全力で投げると、どうしても腕が横に振られたり、体が流れたりしやすい。「最初はこれだけ（山なり送球）で届くよ、という安心感があれば余裕にも繋がる」。高めに放る意識を持つことで、ボールの軌道が安定し、結果として捕球者も次の動作に移りやすくなる。

具体的な練習法として、坂口さんは送球の力感を5割から6割程度に抑えることを勧める。実際に送球する際も「この辺で放してあげればいい」と、リリースの位置を高く保ち、ボールを上に浮かせるイメージを持つ。高く放すことで、送球が左右に逸れるのを防ぐことができる。

送球の距離を伸ばすには、腕の力ではなく足の動きを活用することが欠かせない。打球に向かって正確にチャージをかけられていれば「自分の思ってる倍、軽く投げても届きます」という。ボールに正しくアプローチすることで下半身も自然に使えるようになり、ステップの反動を上手に利用して安定した送球を生むことができる。

最も重要なのは、相手が捕りやすいボールを投げることだ。多少送球が逸れたとしても受け手の届く範囲に投げる。受け手の“ストライクゾーン”の中にボールを収めてあげれば、余裕を持ってタッチプレーができる。まずはこの山なり送球を習得し、正確に届くという自信をつけることが、守備上達への近道だ。（First-Pitch編集部）