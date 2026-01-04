西武は4日、ポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指していた高橋光成投手（28）と来季の契約で合意に至ったと発表した。メジャー球団との交渉期限は米東部時間4日午後5時（日本時間同5日午前7時）までだったが、期限前の発表となった。

同球団公式HPでは広池浩司球団本部長が「メジャー契約の話があったなかで、今季もライオンズでプレーすることを選んでくれて、心強く思います。高橋光成投手は、チームにとって非常に大きな戦力です。本人も強い覚悟を持ってシーズンに臨むと思いますので、キャリアハイの成績を残し、チームの勝利に大きく貢献してくれることを期待しています」とコメントを発表した。

今オフはヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆がホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億3800万円）で2年契約を締結。西武で同僚だった今井達也もアストロズと3年総額5400万ドル（約84億7800円）の契約を結び、3日（同4日）には岡本和真がブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億2000万円）で契約に合意した。

大リーグ公式サイトは1日（同2日）に交渉が不成立となる可能性を伝えていた。3日（同4日）に同サイトのマーク・フェインサンド記者は自身のXに「情報筋によると、高橋はメジャーリーグの3球団からオファーを受けたが、来冬にも西武に復帰し、MLBフリーエージェントで再度挑戦することを選んだという」と投稿。西武とオプトアウト付の複数年契約を結び、今季取得見込みの海外FA権を行使して、来オフに再びFA市場に出る可能性を指摘していた。

高橋は2011年ドラフト1位で西武に入団。19年に初めての2桁勝利となる10勝を記録し、21年からは3年連続2桁勝利をマーク。24年は0勝11敗、防御率3・87に終わったが、昨季は8勝9敗、防御率3・04と持ち味の安定感を示した。通算は73勝77敗、防御率3・39。