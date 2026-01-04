Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¡ÖåºÀ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡´ÆÆÄ¤«¤é¤â¥²¥¡Ä¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÈÇ½ÎÏ¡É
¼¯Åç³Ø±à¡¦Æâ³¤¿´ÂÀÏº¤Ï3²óÀï¤ÇËÙ±ÛÁê¼ê¤Ë2¥´¡¼¥ë
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï1·î4Æü¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Ï¡¢1·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿3²óÀï¤ÇËÙ±Û¡ÊÅìµþ¡Ë¤ò4-1¤ÇÇË¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò´Þ¤à2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿2Ç¯À¸FWÆâ³¤¿´ÂÀÏº¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î3Ç¯À¸FWÅÏÉôÈ»æÆ¤Ë¤â¡ÖÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¼¯Åç³Ø±à¤Î9ÈÖ¤òÇØÉé¤¦Æâ³¤¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤é¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤¿¡£0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾32Ê¬¡¢ËÙ±Û¤Î¼éÈ÷¤ò¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ÇÊø¤¹¤È¡¢ÅÏÉô¤«¤é¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Æâ³¤¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¡¢º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£GK¤Î¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤¤¤ÆÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾28Ê¬¤Ë¤âFW¥ï¡¼¥º¥£¡¼¥¸¥§¥¤¥ô¥§¥ó¾¡¡Ê2Ç¯¡Ë¤Îº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¡¢DF¤¬´ó¤»¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ëº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÌµÍý¤¬Íø¤¯¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ÈÆâ³¤¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£Æ±¹»½Ð¿È¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤À¤¬¡¢2²óÀï¤Î¶âÂô³Ø±¡ÂçÉíÀï¡Ê1-0¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤º¤Ë»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÎëÌÚ²í¿Í´ÆÆÄ¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2²óÀï¤Î±ÇÁü¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢3¡¢4ËÜÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Éô³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ø¥·¥å¡¼¥ÈÁ°¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Î³ÑÅÙ¤ä¶¯¤µ¡¢¾å¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤é2¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ãæ1Æü¤Ç½¤Àµ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¼¯Åç³Ø±à¤Ç¤ÏÅÏÉô¤¬°ñ¾ë¸©Í½Áª¤Ç¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ²¦¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø¼¯Åç³Ø±à¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡Ù¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆâ³¤¤Ï¡Ö¸©Í½Áª¤Ç¤âÈ»æÆ¤¯¤ó¤¬10ÆÀÅÀ¤·¤Æ¡Ø¥¨¡¼¥¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤Ï5¡ÊÆÀÅÀ¡Ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤¦ÀäÂÐ¤ËÁ´¹ñ¤Ç¤Ï¾å²ó¤Ã¤ÆÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ»ö¤È¤«¤Ç¤â¡Ø¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ÅÏÉô¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤ë¤Î¤¬²ù¤·¤¤¤Î¤Ç¡£ËÍ¤âÅÏÉô¤¯¤ó¤Ë¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎºÂ¤ò¾ù¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÎÉ¤¤ÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÎÉ¤¤´Ø·¸¤ÏÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÆâ³¤¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¶½Ô¢¡ÊÂçºå¡Ë¤ÎÁª¼êÃ£¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤ê¹ç¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÀäÂÐÅÝ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU-15¤«¤éU-18¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤«¤«¤é¡¢ºÇ¤â¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¯¡¢Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë³ÎÎ¨¤â¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¼¯Åç³Ø±à¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿Æâ³¤¡£Æ±¹»½Ð¿È¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò³°¤·¤¿»þ¤â¡¢¡Ê´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ë¾åÅÄåºÀ¤Áª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤¿¤ê¡Ø¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢åºÀ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ù¡Ø¤½¤ÎÃÖ¤°ÌÃÖ¤Ç»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾åÅÄåºÀ¤Áª¼ê¤¬³èÌö¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤âÎÉ¤¤»É·ã¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ø¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ´¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¾åÅÄ¤ÏºòÇ¯¡¢¼¯Åç³Ø±à¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î»þ¡¢Æâ³¤¤ÏÉé½ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆC¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤¤¤¿¤¿¤á¡¢³°¤«¤éÎý½¬¤ò¸«¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤È¤«¡¢¾¯¤·¤Î¼Á¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂ®¤¤¤·Ç÷ÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤â¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÆÆ»¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤â¤¹¤´¤¤¤´¤Ä¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬¾åÅÄåºÀ¤¤«¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¼¯Åç³Ø±à¤Î9ÈÖ¤òº£¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤¬¥Ù¥¹¥È4¡£°ì¤Ä¾å¤ÎÂå¤¬·ë¹½¡¢¶¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇËÍ¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤¿³èÌö¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËËÍ¤ÎÌ¾Á°¤â¾å¤¬¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢17Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤âÄÌ²áÅÀ¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬Í¥¾¡¤·¡¢J2¥ê¡¼¥°¤â¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬À©ÇÆ¡£¤µ¤é¤Ë¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤Ç¤â¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤¬3´§¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ñ¾ë¤¬ÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ´ÆÆÄ¤â¡Ö°ñ¾ë¤ËÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¯Åç³Ø±à¤Ë¤âÁª¼ê¸¢½éÀ©ÇÆ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£Æâ³¤¤â¡Öµ»ö¤È¤«¤Ç¤â¡Ø°ñ¾ëÀûÉ÷¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ÊÑ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ï³Ø¹»¤â°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´Éô°ñ¾ë¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ø²¶¤é¤â¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹â¹»Ç¯Âå¤ÎÄºÅÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë