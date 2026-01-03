第１０２回箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）は３日、復路が行われ、青山学院大が３年連続９度目の総合優勝を果たした。

レース後の胴上げで９度、宙を舞った原晋監督は「素直にうれしい。今年で就任２２年目だが、一年一年の積み重ねの結果として３連覇、１２年で９度の総合優勝ができた」と感慨に浸った。

前哨戦となった出雲駅伝は７位、全日本大学駅伝は３位にとどまり、３連覇は難しいと見る向きもあったが、終わってみれば大会記録を更新しての圧勝。原監督は「技・体・心。正しい技術力をもってしてやれば必ず成果は出る。あとはやるか、やらないか。気持ちを込めて頑張っていければ、青学メソッドは必ず成長する。それに学生たちが応えてくれた証し」と喜んだ。

選手たちは復路で一度も首位を譲ることなく１０区まで駆け抜け、「学生たちはこんなにも強かったのか、と思えるぐらい、惚れ惚れとして（選手後方の）運営管理車から見守らせていただいた」。

「一人ひとりが一番星となって、輝いて大手町に帰ってきてほしい」との思いから、今大会は「輝け大作戦」と題する作戦名を掲げた。作戦完了へのコメントを求められると、「３００％、輝きました」。５区・黒田朝日による大逆転劇に「１００点満点です」と声を張り上げた前日の往路優勝から、さらに気炎を上げた。（デジタル編集部）