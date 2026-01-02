北村拓己氏がインスタグラムで新たな挑戦を報告

昨季限りでの現役引退を発表した元ヤクルトの北村拓己氏が2日、自身のインスタグラムを更新し、野球塾を立ち上げることを報告した。30歳の新たな挑戦に、ファンは「新年早くも新ビジネス」「これは応援したい！」とコメントを寄せている。

インスタグラムでの引退報告から3日後、新年を迎えてすぐに行動に移した。北村氏は「2026年、新しいスタートの年になります。現役を引退しプレーヤーではなくなりましたが、大好きな野球をまた違った立場から盛り上げて行きたいと思います。2026年は”挑戦”をテーマに日々精進して参ります！」と綴ると、「TKMアカデミーを立ち上げました！」と野球塾を始めることを明かした。

小学生から大人まで幅広い年代に対応したマンツーマンレッスンとオンラインレッスンを行う野球塾を描いており、「僕が野球人生23年間、その内プロで8年間で培ってきた『技術』『経験』『心得』『メンタルの整え方』を一人ひとりに合わせて丁寧にお伝えします」と意欲。プロ野球の世界を去っても野球に携わった活動を行っていく。

投稿を見たファンは「いい選手を育ててください」「野球教室を観ていて拓己くんの丁寧な教え方に子供達も真剣に練習してる姿に感動しました」「野球名門校でキャプテンを務めてきただけに、指導者としての活躍を期待したい」とコメントし、巨人とヤクルトでプレーした北村氏にエールを送っていた。

北村氏は2017年ドラフト4位で巨人に入団。2023年オフの現役ドラフトでヤクルトに移籍した。2025年は打率.190、3本塁打、7打点に終わり、10月24日に戦力外通告。12月30日にインスタグラムで「引退します」と綴り、8年間のプロ野球生活に別れを告げることを報告していた。（Full-Count編集部）