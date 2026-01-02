支配下唯一の高卒・田内真翔は終盤昇格してプロ初安打をマーク

DeNAは2025年、阪神に13ゲーム差を付けられて2位となり、リーグ優勝はまたしても遠かった。チームの底上げに新戦力の台頭が必要となるが、2024年ドラフトで支配下指名した6人はどんなルーキーイヤーを送ったのか、振り返ってみる。

1位の竹田祐投手（三菱重工West）は初登板こそ8月16日の中日戦（バンテリンドーム）と出遅れたが、同戦で7回2安打無失点の鮮烈デビュー。そこからローテーションに定着して6登板で4勝1敗、防御率1.69の成績を残した。阪神とのクライマックスシリーズ、ファイナルステージでは先発して6回途中2失点と大舞台でも力を示した。

2位の篠木健太郎投手（法政大）は開幕1軍入りを果たしてデビュー戦で初ホールドも、その後は苦戦。3試合で防御率10.13と悔しいシーズンとなった。3位の加藤響内野手（四国・徳島）は2軍87試合で打率.234、5本塁打、32打点と経験を積み、9月7日に初昇格。9試合で18打席に立ち打率.176だった。4位の若松尚輝投手（四国・高知）は夏場に昇格するも7試合で防御率7.88と安定感を欠いた。

将来性豊かな5位の田内真翔内野手（おかやま山陽高）は、2軍80試合で打率.253と研鑽を積んだ。シーズン最終盤には1軍で2試合を経験。プロ初安打を放つなど来季が楽しみな存在だ。6位の坂口翔颯投手（国学院大）は2024年12月にトミー・ジョン（TJ）手術を受けた影響でリハビリに費やした。新人合同自主トレ前に異例だったが、球団側は当然承知の上で獲得しているため“計算内”。順調なら実戦マウンドに立つであろう2026年の姿が楽しみだ。（Full-Count編集部）