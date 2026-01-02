京都国際・西村一毅インタビュー（前編）

「卒業後の進路は公務員志望って言うてたんですよ」

2024年の６月、当時、京都国際の２年生左腕だった西村一毅が、春の府大会、そして近畿大会で快投を重ね、注目を集め始めた頃だ。小牧憲継監督は、西村の将来の進路について、次のように語っていた。

「理由を聞いたら『安定しているから』やそうです。欲がないというか、なんというか......」

半ば呆れたように、指揮官がそう嘆いていたことを思い出す。その頃のことを西村に尋ねると、表情ひとつ変えずにこう答えた。

「そうなんです。公務員希望でした。あの頃は野球も続けるかどうかって感じだったんですけれど......」

そんな"無欲"なピッチャーがその数カ月後、夏の甲子園の優勝投手になっているのだから、人生どうなるのかわからないものだ。



２年夏の甲子園で全国制覇を達成した京都国際・西村一毅 photo by Ohtomo Yoshiyuki





【甲子園で防御率0.00の衝撃】

ただ、西村にとって、優勝を果たした夏の甲子園からの1年間は、まるでジェットコースターのような時間だったのではないだろうか。

「（優勝してからは）短かったです。去年（2024年）の夏が終わって、気づいたらまた夏が来ていたというか......あっという間でした」

2004年夏の甲子園では４試合に登板。２完封を含む24イニングを投げ、14奪三振、11被安打で無失点。防御率0.00という"無双状態"で、優勝に大きく貢献した。得意のチェンジアップを駆使し、どんな強打者を相手にしても、まるで"どこ吹く風"といったポーカーフェイスぶりは、２年生とは思えなかった。

「正直、優勝した実感はあまりなかったです。『本当に優勝したんかな』という感覚でした。（無失点で投げきれたのは）いい意味で結果にこだわりすぎず、やってこられたからだと思います。キャッチャーのサインに首を縦に振って、要求どおりのボールを投げきること。そのことだけをずっと考えていました。実際に配球どおり、しっかり投げられていたので、それがよかったのかなと思います」

入学当初、西村は外野手だった。投手へ転向したのは１年冬。そこから投手としての適性を伸ばした。その頃から常に背中を追い続けてきた存在が、１学年上の同じ左腕エース・中崎琉生（現・國學院大）だった。

「中崎さんがいたので、１試合投げると次の試合は投げることがなく、疲労はそれほどなかったです。（甲子園での）決勝戦は（ピンチからの登板だったで）いっぱいいっぱいになってしまいましたが、一周回って集中できました」

決勝の関東一戦は、２対０で迎えた延長タイブレークの10回裏から登板。無死一、二塁のピンチで、失策により無死満塁とされ、内野ゴロの間に１点を返された。それでも最後まで踏ん張り、試合を締めると、マウンド上に広がった歓喜の輪の中心に立った。

【全国制覇から１カ月後の試練】

決勝戦が行なわれたのは８月23日。翌日から新チームが始動したが、西村にとっては、この日からが本当の戦いだった。そのわずか16日後には秋の府大会を控え、京都国際に向けられる視線は、よりいっそう厳しいものとなった。

「あの景色のなかで野球をさせてもらったからこそ、もう一度、あの場所で野球がしたい。その思いだけでした。それが（最後の夏に向けた）モチベーションになっていました。だから自分としては、周囲の視線はあまり気にしていなかったつもりでした」

それでも、京都国際を語るうえで常につきまとったのは「連覇」という言葉だった。背番号１を背負う西村には、さらに大きな期待が寄せられる。一方で、これまでお守りのような存在だった中崎は、もうチームにはいない。

「それまでは３年生の存在が大きくて、自分がしっかり投げさえすれば、あとは３年生が何とかしてくれる、という気持ちでマウンドに上がっていました。でも新チームになってからは中崎さんがいなくなり、自分が引っ張らないといけない立場になって......。

ただ、当時はチームを背負えるほどの器ではなかったし、ピンチになると焦っていないつもりでも、どこかに焦りのようなものがありました。どうやってチームを引っ張ればいいのか、わからなかったというのもありました」

秋の京都大会４回戦で、難敵・京都外大西と対戦した。先発のマウンドに立った西村だったが、夏の甲子園のような投球は見られない。

「初回にタイムリーを打たれて、自分でも『あれ？』という感じでした。それでも、その後は何とか思うように投げられていたのですが、終盤の押し出しが痛かったです。自分の気持ちが切れかけているなかでの押し出しだったので......」

京都外大西の揺さぶりも、意識しないつもりではいたがどこかで気にしていた。試合は１対１のまま延長戦にもつれ込み、11回表に味方が１点を勝ち越したものの、直後の裏に押し出し四球などで２点を献上しサヨナラ負け。11回を投げきって18奪三振を記録したが、踏ん張れなかった。

奇しくもこの日は、夏の甲子園優勝からちょうど１カ月後にあたる９月23日だった。新チームが動き出してから、わずか１カ月で翌春の選抜への道が断たれてしまった。

「いま思えば、（夏の甲子園からの）疲労があったのかなと思いますが、投げている時は、疲れはまったく感じませんでした。チームを背負いきれなかった、自分の器の小ささを痛感しました」

【焦りと不安と向き合う日々】

９月の終わりから、早くも来夏を見据えた練習が始まった。見方を変えれば、夏から秋にかけての時間が十分に取れなかった分、来夏に向けた準備の時間は、シーズンオフを挟んでたっぷりと確保できたとも言える。

「冬場は走り込みよりも筋力トレーニングが中心でした。とくに、（太ももの）裏側の筋肉を鍛えるメニューに重点的に取り組みました。体重も５、６キロ増え、下半身にしっかりと筋力がついた実感がありました。春になると、腕を思い切り振らなくてもボールが走るようになり、踏ん張らずに強い球を投げられるようになった。ストレートの勢いも増し、詰まらせる場面が多くなりました」

だがそんな自信も、夏のシード権をかけた春の府大会で崩れてしまう。初戦の龍谷大平安戦、０対０のまま試合は８回裏に突入し、先頭打者に三塁打を許すと、四球などでピンチを広げ、暴投で１点を献上。結局、その１点が最後まで重くのしかかり、試合は０対１で惜敗した。

「あの試合はフォームが安定せず、コントロールも荒れ気味でした」と自身の投球を振り返ったが、西村が最も悔やんだのは技術以外の部分だった。

「秋と同じように自分が粘りきれなかったことが悔しかったです。最後に暴投で点を取られてしまったのも、秋と同じような失点の仕方でしたし......。秋から何も変わっていなかった」

秋、春の公式戦で上位進出を果たせないまま、チームは夏を迎えることになった。そこから、いかにして状態を引き上げていくのか。西村は、最後の夏に向けて、次のように語っていた。

「夏に向けては、試合のなかで自分が持っているものを、いかに使いきれるかを意識するようになりました。とにかく、試合勘を養っていくしかないと思っていました」

春の公式戦を終えると、５月、６月と毎週末の練習試合で、西村は先発マウンドに上がり続けた。だが、その調子は一進一退をたどる。６月半ば以降は近畿圏の強豪校との試合が多く組まれたが、長打を浴びて失点する場面が目立った。じつはその頃からフォームのバランスを崩し、思うようなピッチングができない試合が続いていたのだ。

「なかなか状態が上がらなくて、焦ることもありました。でも、どこかが痛いとかはまったくなかったんです」

そんな状態のなか、西村は高校最後の戦いへ臨むのであった。

つづく＞＞