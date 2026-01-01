お笑いコンビ錦鯉が1日、フジテレビ系「新春！爆笑ヒットパレード2026」に生出演。長谷川雅紀（まさのり＝54）が結婚後に罹患した病名を告白した。

長谷川は昨年元日の同番組で、遠距離恋愛を続けていた一般女性と24年8月に結婚していたことを告白した。

この日、「個人的衝撃ニュース」を発表するコーナーで、相方の渡辺隆（47）が「去年、この番組で、雅紀さんの結婚を発表させていただきました」と切り出した。そして「結婚を発表しまして（昨年の）4月から同棲し出したんですけど、それまで8年、遠距離恋愛してまして、その間15回しかあったことなかったんですよ。楽しくてしょうがないはずじゃないですか。住んで3日目に（長谷川が）帯状疱疹になったんですよね」と説明した。

MCのかまいたちらが「えー！？」と驚くと、長谷川は「なんですかねえ、幸せなんですけど、なんですかねえ…（同じ）空間に知らない人がいるというか。今までいなかった空間に、初めての人がいるから、たぶん体が反応したのかなと思って」と帯状疱疹になった異変の理由を自身で推察。そして「（同居）初日に手料理を作ってくれたんですけど、僕が椅子に座って待ってるじゃないですか。そしたらいきなり奥さんが“なんで何も手伝ってくれないの？王様ですか？”って（言ってきた）」と続けた。