ニューイヤー駅伝

第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）は1日、群馬県庁発着の7区間100キロで行われた。TBS系の中継には昨年の大舞台で注目された売れっ子が登場し、ネットが沸いた。

元日の日本一決定戦で、TBS系の中継に登場したのは、9人組グローバルボーイズグループ「&TEAM」のKだった。

昨年9月は、TBS世界陸上応援サポーターを務め、大きな話題に。今大会で第70回を迎えるニューイヤー駅伝では、TBS記念サポーターとなった。

「&TEAM」は大晦日、NHK「紅白歌合戦」、TBS「CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes. 2025→2026」に出演。元日から群馬に姿を見せたKに、Xでも様々な声が上がった。

「えぇ、Kが群馬県庁来てるぅぅぅぅぅぅぅぅ」

「紅白→CDTVから立て続けの信じられないスケジュールだけどケイくんが大好きな駅伝のお仕事をしていることに胸が熱くなる」

「ニューイヤー駅伝にKくん出てて、めちゃくちゃ忙しいね……ちゃんと寝たんか？？？」

「Kくん大忙し！ 駅伝好きは嬉しい」

「&TEAMのKくん、昨日の紅白出て今日のニューイヤー駅伝出てるの相変わらずすごいなwwwww」

紅白の放送終了から約8時間後の出演。スタート前、Kは「一駅伝ファンとしてここに立っているのが夢のよう」と話し、出場チームの呼び込みも担当した。



（THE ANSWER編集部）