¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£á£å£ó£ð£á¡×¤¬£³£±Æü¡¢¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Î£É£Î£Ç£Î£É£Î£Ç¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¸¶»ÒÇúÃÆ¤Î¥¥Î¥³±À¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥ó¥×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£Î£É£Î£Ç£Î£É£Î£Ç¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áËÜÈÖ¤ò·çÀÊ¡£»Ä¤ë£³¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤ä°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¤ÎàÍí¤ßá¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅâÆÍ¤Ë²Î¾§¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï°ìÎé¤·¤ÆÉñÂæ¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡²Î¾§¸å¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¡£