»³ËÜÍ³¿¤¬Âç³¢Æü¤Ë¸ÅÁãSNS¤Ø¡ÈÅÐ¾ì¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¡ÈºÇ¿·¾ðÊó¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï31Æü¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç1·î²¼½Ü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î¡ÖBsºÂÃÌ²ñ¡×¤Î¹ðÃÎ¥à¡¼¥Ó¡¼¤òÎ®¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎT-²¬ÅÄ»á¡¢°¤ÉôæÆÂÀÅê¼ê¡¢½¡Í¤ËáÆâÌî¼ê¡¢µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤È°ì½ï¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»³ËÜ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÅÐ¾ì¡É¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿Í³¿¤µ¤ó¤â½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÎÍÆñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆMVP¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¸ÅÁã¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡Ö¤¨¡ª¡×¡ÖÈô¤ó¤À¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ³¿Âç¹¥¤¤À¤è¡×¡ÖÂÔ¤Á¤¤ì¤ó¤Ã¡×¡Ö¤µ¤¤¤³¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë