¡¡2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½¡¢4Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤¹³ÚÅ·¡£2025Ç¯¤Ï½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤é¿·ÀïÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢A¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤Ø¤Ï¹¹¤Ê¤ë¡Èµ¯ÇúºÞ¡É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï³ÐÀÃÂÔ¤¿¤ì¤ë¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È5¿Í¤ò¡ÈÆÈ¼«¡É¤ËÁª½Ð¤·¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡5°Ì¤Ë¤Ï°éÀ®·ÀÌó¤«¤é»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ê¿ÎÉÎµºÈÆâÌî¼ê¤òµó¤²¤ë¡£2025Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÂÇÎ¨.354¡¢15ÅðÎÝ¤òµÏ¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤³¤½1ËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÓÂ¤ò³è¤«¤·¤¿ÆóÎÝÂÇ¤¬Â¿¤¯¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¤Ï.478¤È¾å¡¹¡£¤Þ¤¿¡¢»°¿¶Î¨¤Ï7¡ó¤È³Î¼ÂÀ¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1·³¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅê¼ê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤¬ÈôÌö¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡4°Ì¤Ë¤Ï20ºÐ¤ÎÆüáÄÄ¾´îÅê¼ê¤òµó¤²¤¿¤¤¡£190¥»¥ó¥Á¡¢105¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤«¤é¡¢ºÇÂ®154¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¡¢²óÅ¾¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯Íîº¹¤ÎÂç¤¤Ê¡È¤ª²½¤±¥Õ¥©¡¼¥¯¡É¤¬Éð´ï¡£2Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç42»î¹çÅÐÈÄ¡¢1·³½éÅÐÈÄ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¥É¥é1¤ÎµÈÌîÁÏ»Î³°Ìî¼ê¤òµó¤²¤ë¡£4Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÂÔË¾¤Î1·³½é½Ð¾ì¤Ë¥×¥í½é°ÂÂÇ¤È½éÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£¥ª¥Õ¤ÎÂæÏÑ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.315¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ï2025Ç¯¥É¥é1¤ÎÆ£¸¶ÁïÂçÅê¼ê¡£ºÇÂ®156¥¥í¤ò¸Ø¤ê¡¢¹â¤¤Ã¥»°¿¶Ç½ÎÏ¤òÉð´ï¤Ëµþ¼¢Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤ÇÌµÁÐ¡£¤Þ¤¿¡¢Åê¼êÅ¾¸þ¤Ï¹â¹»¤«¤é¤Ç¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤âÈ´·²¡£Â¨ÀïÎÏÅê¼ê¤Ê¤¬¤é¿¤ÓÂå¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë°ïºà¤À¡£²ÝÂê¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤òµß¤¨¤ë¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡1°Ì¤Ë¤Ï22ºÐ¤ÎÂÙ¾¡ÍøÅê¼ê¤òµó¤²¤ë¡£ÂàÃÄ¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ëÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤Î¡È¸å³ø¡É¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¡¢2025Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç30¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¡£1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¡¢6»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨0.00¡¢Åêµå²ó¤¬6²ó1/3¤ËÂÐ¤·14Ã¥»°¿¶¡£ÍÞ¤¨Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬À¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë