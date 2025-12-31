ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢·ãÆ°¤Î2025Ç¯´°·ë¡¡4ÅÙÌÜMVP¡õ¥É·³Ï¢ÇÆ¡Ä¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤â¡¢¸«¤»¤¿¡È¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡É
ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¡È¥ê¡¼¥°7´§¡É¡Ä6·î¤Ë¤ÏÆóÅáÎ®Éüµ¢¢ª4ÅÙÌÜMVP
¡¡·ãÆ°¤Î1Ç¯¤òÁö¤êÈ´¤±¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Í½ª¤ÎÈþ¤Ç½ª·ë¤·¤¿2025Ç¯¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ³°¤ÇÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢»äÀ¸³è¤ÇºÇÂç¤ÎÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ÇºÊ¡¦¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡£4·î18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤Ë¤ÏÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡×Æþ¤ê¤Ë¤è¤ë·ç¾ì¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Éüµ¢8»î¹çÌÜ¤Ç¡È½ËË¤¡É¤òÊü¤Ä¤È¡¢¡Ö¿²ÉÔÂµ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¿²ÉÔÂ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹¬¤»¤Ê¿²ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÈÉã¡¦ÂçÃ«¡É¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡ÈÆüËÜ³®Àû¡É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤é¤ÎÍèÆü¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥×¥é¥Á¥Ê²½¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤¬ÂçÃ«¤À¡£³«ËëÀï¤Ï¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡¢Âè2Àï¤Ç¤Ï1¹æ¤òÊü¤Á¡¢ÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×Àï¤Ï¥¿¥¤¥à¥ê¡¼·çË³¾É¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î¤ËÂçÇúÈ¯¡£·î´Ö15ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1.180¤òµÏ¿¤·¡¢ÄÌ»»6ÅÙÌÜ¤Î·î´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ6·î16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¡¢ÂçÃ«¤Î663Æü¤Ö¤ê¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤¬µÞ¤¤çÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Åö½é¤Ï5·îº¢¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¸å¤íÅÝ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÈ¾Àï°Ê¹ß¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÆÍÇ¡¡¢Éüµ¢¤¬·èÄê¡£¼ÂÀï¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î·Á¤ÇÆóÅáÎ®¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿É¼¤Î396ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢²þ¤á¤Æ¡Èµå³¦¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤òÈ¯´ø¡£¸åÈ¾Àï³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¤ÏµåÃÄ¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë5»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤È¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤¿¡£8·î°Ê¹ß¤Ï½ù¡¹¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁý¤ä¤·¡¢8·î27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¤Ï5²ó1¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤Ç749Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£ÂçÃ«¼«¿È¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¤»¤¿¾Ð´é¤Ï²¿¤è¤ê¤â½¼¼Â´¶¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÀèÈ¯¤ò°ìÅÙ¥¹¥¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬ÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤ë¤ÈÁ°ÅÝ¤·¤·¤Æ¡È¶ÛµÞÅÐÈÄ¡É¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ9·î16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¡¢ÂçÃ«¤Î¿¿¹üÄº¤¬¸²¸½¤·¤¿¡£5²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤Ë²Ã¤¨¡¢8²ó¤Ë¤Ï50¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÄÎ¥¤ì¶È¤òÈäÏª¡£´°Á´Éü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë55ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3Ç¯Ï¢Â³¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¡È7´§¡É¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â14»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢47¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¡¢62Ã¥»°¿¶¡£ÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È10.17¡É¡Ä¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï·×8HR¡¢20²ó1/3¤Ç28K
¡¡¤½¤·¤Æ½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤ò´Þ¤à2ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¤Ê¤êÂçË½¤ì¤·¤¿¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£6²ó3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÎÇ´Åê¤Ç½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Îº¸ÏÓ¹¶¤á¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤«¤é¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÉÔÈ¯¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢10·î17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤ÎÂè4Àï¤ÇÅÁÀâ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²óÀèÆ¬¤ò»Íµå¤Ç½Ð¤¹¤â3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÄù¤á¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤ËÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¾ì³°ÃÆ¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡£7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¤½¤ÎÎ¢¡¢Ãæ·øº¸¤Ø3ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤Î1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçË½¤ì¡£¡È¤¿¤Ã¤¿1»î¹ç¡É¤Î³èÌö¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÁêÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢2023Ç¯¥ª¥Õ¤ËÂçÃ«ÁèÃ¥Àï¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤ÏÂÇÀÊ¤Î¤¿¤Ó¤ËÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤¡ÖWe don¡Çt need you¡Ê¤ªÁ°¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ë¡×¤ÎÂç¹ç¾§¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âè1Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤ÆÌÛ¤é¤»¤¿¡£1¾¡1ÇÔ¤ÇËÜµòÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ÎÂè3Àï¡£ºÆ¤ÓÅÁÀâ¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÆóÎÝÂÇ¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤ÏÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢¤½¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÆ±ÅÀ¥¢¡¼¥Á¤È¾×·â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î1»î¹ç4Ä¹ÂÇ¤Ï¡¢1906Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥º¥Ù¥ë°ÊÍè»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤Î9²ó¤«¤é¡¢ÂçÃ«¤Ï4ÂÇÀÊÏ¢Â³¿½¹ð·É±ó¤È¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¡£1»î¹ç4·É±ó¡¢9½ÐÎÝ¤Ï¤È¤â¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿·µÏ¿¡£·àÅªÃÆ¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤éÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç´¿´î¤ÎÎØ¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡±äÄ¹18²ó¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¡¢ÂçÃ«¤Ï¼«¿È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤··ãÆ®¤Î¿§¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£¥²¥ì¡¼¥íJr.¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢7²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤âÂè4¡¦5Àï¤ËÏ¢ÇÔ¤·¡¢²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆºÆ¤ÓÅ¨ÃÏ¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÄ©¤ó¤À¡£»³ËÜ¤ÎÎÏÅê¤â¤¢¤Ã¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ3Æü¤ÇÂè7Àï¤ËÅÐÈÄ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ë3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢ÄÁ¤·¤¯É¨¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«¿È¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç2°ÂÂÇ3½ÐÎÝ¤È¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÉð´ï¡É¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢9²ó1»à¤«¤é¥í¥Ï¥¹¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤ËÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥¢¥¦¥È¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«ÆÏ¤±¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÀä¶«¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï·×8ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤â20²ó1/3¤Ç2¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.43¡¢28Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¸å¤ËLA¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡£ÂçÃ«¤ÏËþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖI¡Çm ready to get another ring next year. Let¡Çs go!¡ÊÍèÇ¯¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª¡Ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£10Ç¯·ÀÌóºÇ½é¤Î2Ç¯¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿2¤Ä¤Î¥ê¥ó¥°¡£Íèµ¨¤Ï1998¡Á2000Ç¯¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ë3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£¡Ê¿·°æÍµµ® / Yuki Arai¡Ë