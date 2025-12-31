¡È¥ê¡¼¥°ºÇÄã¡É¤À¤Ã¤¿¹Åç¤ËµßÀ¤¼ç¡¡Í¥ÎÉ½õ¤Ã¿Í2¿Í¤Ç¡Ö26¡õ106¡×¡Ä1Ç¯ÌÜ¤ÇÂ¸ºß´¶
¥â¥ó¥Æ¥í¤È¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬1Ç¯ÌÜ¤«¤éÂÇÀþ¤Î¤±¤ó°ú
¡¡¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¹Åç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤È¤Ê¤ë5°Ì¡Ê59¾¡79ÇÔ5Ê¬¡Ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆÌî¼ê2¿Í¡¢Åê¼ê1¿Í¤ò³ÍÆÀ¡£¼Ú¶â¤Ï2¤«¤é20¤ËÁý¤¨¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤À¤Ã¤¿ÆÀÅÀÎÏ¸þ¾å¤Ï²þÁ±¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£ºòÇ¯¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤¬¹Åç¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¹Åç¤Ï2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢8·î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î°Ê¹ß¤ËµÞ¼ºÂ®¡£¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÂÇÎ¨.238¡¢¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤Î415ÆÀÅÀ¤È¡¢ÂÇÀþ¤ÎÄãÌÂ¤¬Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÝÂê²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¡¢¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¤È¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó³°Ìî¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£²ÃÆþ¤·¤¿2¿Í¤Î½õ¤Ã¿Í¤Ï¡¢¹ÅçÂÇÀþ¤Ë¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥ó¥Æ¥í¤Ï105»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.255¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¡£8·î¤Ë¤Ï6ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥â¥ó¥Æ¥í°Ê¾å¤Ë¡¢¹â¤¤Å¬±þÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬27ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡£Àµº¸Íã¼ê¤È¤·¤Æ¡¢138»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.276¡¢149°ÂÂÇ¡¢17ËÜÎÝÂÇ¡¢65ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢7·î¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡½õ¤Ã¿Í2Áª¼ê¤Î³èÌö¤ÏÆÀÅÀÎÏ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î.246¡¢ÆÀÅÀ¤âÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ë441ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ¤â52ËÜ¤«¤é71ËÜ¤ËÁý¤¨¤¿¡£ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤«¤éÂÇÀþ¤Î¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥â¥ó¥Æ¥í¤È¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢2026Ç¯¤â¹Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥Ï¥ó¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹Åê¼ê¤Ï¡¢6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.71¡£6·î19Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÇÉé¤±Åê¼ê¡Ê5²ó6¼ºÅÀ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Õ¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µåÃÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µåÃÄ¤Ï¿·½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£º¸ÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥Ï¡¼¥óÅê¼ê¤È¤âºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£º£¸å¡¢Êä¶¯¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ìî¼ê¤Î½õ¤Ã¿Í¤Ï¥â¥ó¥Æ¥í¤È¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Î2¿Í¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤³¤Î2¿Í¤¬1Ç¯ÌÜ°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎA¥¯¥é¥¹¡¢2018Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë