¢§CBC¤Ç¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉûÈ¿±þÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2021Ç¯¤«¤é¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÊ£¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´éÃæ¤ËÀÖ¹õ¤¤Æâ½Ð·ì¤¬¡Ä ¼êÂ¤âËÄ¤ì¾å¤¬¤ë ¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤ËÉ×¤¬ÆñÉÂ¤òÈ¯¾É¤·»àË´ Ž¢¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÌµÂÌ»à¤Ë¡×¡Ú¡È¥ï¥¯¥Á¥ó¸å°ä¾É¡É¤ò¹Í¤¨¤ë ¥·¥êー¥º9¡Û
¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¸å¤ËÆñÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¡¢¤½¤Î¸åË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÎºÊ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤¬°ø²Ì´Ø·¸¤òÈÝÄê¤¹¤ëÃæ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹ñ¤ØµßºÑ¿½ÀÁ¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡£
°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ë½»¤à¡¢64ºÐ¤Î½÷À¡£
¡ÊÂçÀÐË®É§¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡Ë¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×
¡Ê½÷À¡Ë¡Ö¼ç¿Í¤¬¤¤¤Äµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
¡ÊÂçÀÐ¡Ë¡Ö¤´¼ç¿Í¤Î·¤¤È¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤¬¡Ä¤´¼ç¿ÍË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤·Ð¤Ä¡©¡×
¡Ê½÷À¡Ë¡Ö5·î¤Î29Æü¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¡×
½÷À¤ÎÉ×¤Ï2023Ç¯5·î¡¢Ç¾½Ð·ì¤Î¤¿¤á64ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯4·î¡£3²óÌÜ¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿È¾·î¸å¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÂÎ¤ò¤«¤¤à¤·¤ê¡¢·ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡Ê½÷À¡Ë
¡Ö¡Ê4·î¤ËÀÜ¼ï¤·¤¿¡ËÄ¾¸å¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¤è¤¯¡ÊÂÎ¤ò¡Ë¤«¤¤à¤·¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È·ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ²¿¤«½ê¤â½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤ª¤«¤·¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï2¤«·î¤Ë°ìÅÙ·ì±Õ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð15Ëü°Ê¾å¤¢¤ë·ì¾®ÈÄ¤Î¿ôÃÍ¤¬7000¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¡ÖÆÃÈ¯À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯À»çÈÃÉÂ¡×¡£
ÌÈ±Ö¤Î°Û¾ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì¾®ÈÄ¤¬¸º¤ëÆñÉÂ¤Ç¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âµ¯¤¤ë¤³¤È¤ò¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´éÃæ¤ËÀÖ¹õ¤¤Æâ½Ð·ì¤¬ ¼êÂ¤âËÄ¤ì¾å¤¬¤ë
¡Ê½÷À¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ç°å»Õ¤¬¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡×
¡ÊÂçÀÐ¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡Ë
¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¡¢¤¢¤¶¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡×
µÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡£´éÃæ¤ËÀÖ¹õ¤¤Æâ½Ð·ì¤¬¤¢¤¶¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¼êÂ¤â¼ð¤ì¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢µÞ·ã¤ËÂÎÄ´¤Ï°²½¡£
¡Ê½÷À¡Ë
¡Ö»çÈÃ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¹¤°¸å¤Ë¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬ÄË¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉÂ±¡¤ÎµßµÞ³°Íè¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¾®Ä²²õ»à¤Ç¤¹¤°¶ÛµÞ¼ê½Ñ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×
2022Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢·ìÀò¤¬¤Ç¤¤Æ¾®Ä²¤¬²õ»à¤·¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ç60¥»¥ó¥Á¤âÀÚ½ü¡£µîÇ¯4·î¤Ë¤Ï½Ð·ì¤Çº¸ÌÜ¤ò¼ºÌÀ¡£Íâ·î¡¢Ç¾½Ð·ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î»àË´»öÎã¡É¤ÎÊó¹ð¤òÃ´Åö°å»Õ¤ÏÃÇ¤Ã¤¿
¡Ê½÷À¡Ë
¡Ö·ì¾®ÈÄ¸º¾¯À»çÈÃÉÂ¤¬½Å¾É²½¤¹¤ë¤È¡¢1³ä¤¯¤é¤¤¤Î³ÎÎ¨¤ÇÇ¾½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Î¼ç¿Í¤Ï10¡ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÊÂçÀÐ¡Ë
¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡×
¡Ê½÷À¡Ë
¡Ö»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤¬Ç¾½Ð·ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡Ø¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉûÈ¿±þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØÈÝÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µßºÑÀ©ÅÙ¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×
É×¤Î»à¤ò¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î»àË´»öÎã¤È¤·¤Æ¹ñ¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö°ø²Ì´Ø·¸¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ´Åö¤Î°å»Õ¤Ë¤ÏÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏµîÇ¯7·î¡¢¹ñ¤ÎµßºÑÀ©ÅÙ¤Ë¿½ÀÁ¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢µßºÑ°Ê³°¤Ë¤âÇ§Äê¤òµá¤á¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¡£
¡Ê½÷À 64ºÐ¡Ë
¡Ö¤â¤·Ç§Äê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö·ò¹¯¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤ËÂÇ¤Ã¤¿Í½ËÉÀÜ¼ï¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×°äÂ²¤Î¶«¤Ó
¡ÊÂçÀÐ¡Ë
¡Ö´µ¼Ô¤Î²ñ¡¢¤½¤·¤Æ°äÂ²¤Î²ñ¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¸¶¹ðÃÄ¤¬¡¢¤¤¤ÞÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2024Ç¯4·îÄóÁÊ¤µ¤ì¤¿¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò½ä¤ë½é¤Î½¸ÃÄÁÊ¾Ù¡£
¡ÊÀÄ»³²í¹¬ÊÛ¸î»Î¡Ë
¡Öº£²ó¤Î½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤Ï¹ñ¤ÎÉÔÀµµÁ¤òÌä¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¤¿¤À¤¹¤¿¤á¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¤¹¡×
2193¿Í¤Î»à¼Ô¡¢Ìó3Ëü7000·ï¤â¤ÎÉûÈ¿±þÊó¹ð¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢´µ¼Ô¤È°äÂ²¤¢¤ï¤»¤Æ13¿Í¤¬¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤òÌô³²¤ÈÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤ÉÌó330Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤Æ¹ñ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀÜ¼ï¸å Â©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿ ÅìÀµ½©¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î°ÂÁ´À¤À¤±¤ò¶¯Ä´¤·¡¢´í¸±À¤Î¾ðÊó¤Ï³§Ìµ¤ËÅù¤·¤«¤Ã¤¿¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê10Âå¤ÎÂ©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿½÷À¡Ë
¡Ö·ò¹¯¤ÊÂÎ¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤ËÂÇ¤Ã¤¿Í½ËÉÀÜ¼ï¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£10Âå¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤òÊÖ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÏËèÆü¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
É×¤òË´¤¯¤·¤¿½÷À¡Ö¸¡¾Ú¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤ÈÌµÂÌ»à¤Ë¡×
¸¶¹ðÃÄ¤Ë²Ã¤ï¤ë¾ò·ï¤Ï¡ÖµßºÑÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ç¡¢½÷À¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ÆÁÊ¾Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½÷À¡Ë
¡Ö¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤·¤¿¸å¤Î·Ð²á¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸¡¾Ú¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¸¡¾Ú¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤¦¤Á¤Î¼ç¿Í¤âÌµÂÌ»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢Â¾¤ÎË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤âÉâ¤«¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Ç80ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÀ¸¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤«¤éÎ¹¹Ô¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
·ëº§¤·¤Æ¤³¤È¤·¤Ç37Ç¯¡£º£¤ÏËèÆü¡¢É×¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½÷À¡Ë
¡Ö¼ç¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
5·îËö¤Ç°ì¼þ´÷¡£¿¿ÁêµæÌÀ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½÷À¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ï°ì¼þ´÷½ª¤¨¤¿¤é¡¢»ä¤â»à¤Ë¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ»¶Ú¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ï´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤È¡×
¡Ö¼ç¿Í¤ÏºÛÈ½¤ò´î¤Ð¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ôÅÚ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¡Ù¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤¤¡×
CBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Á¥ã¥ó¥È¡ª¡×2024Ç¯5·îÊüÁ÷¤è¤ê¡¡
