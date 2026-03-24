はしか」の感染が拡大していて、感染者数は2025年の同じ時期に比べ4倍以上となっています。「はしか」は、空気感染で広がり、感染力が非常に強く、発熱や発疹などの症状が出て、重症化すると死亡することもあります。国立健康危機管理研究機構によりますと、2026年これまでの感染者数は（3月15日まで）、139人（前週＋32人）にのぼり、2025年の同じ時期（32人）を大幅に上回っていて2020年以降、最も多くなっています。感染者の