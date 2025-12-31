¤¤¤ï¤¤¬37ºÐMF±ÊÌÚÎ¼ÂÀ¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡Ö¤È¤â¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Äº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÆÁÅçÂàÃÄ
¡¡¤¤¤ï¤FC¤Ï31Æü¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤«¤éMF±ÊÌÚÎ¼ÂÀ¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÊÌÚ¤Ï1988Ç¯6·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß37ºÐ¡£Ãæ±ûÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2010Ç¯¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2016Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»240»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Æ±Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡È¸ÅÁã¡É¾ÅÆî¤ÈÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2023Ç¯²Æ¤«¤éÆÁÅç¤ËºßÀÒ¡£Ìó2Ç¯È¾¤Ç¸ø¼°Àï56»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÌÚ¤Ï¤¤¤ï¤¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡¢±ÊÌÚÎ¼ÂÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´î¤Ó¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¤¤ï¤FC¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¤¤¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¡¢¤¤¤ï¤FC¤È¤È¤â¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤È¡¢´î¤Ó¤ä²ù¤·¤µ¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç®¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂàÃÄ¤¹¤ëÆÁÅç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅç¤Ç²á¤´¤·¤¿Ìó2Ç¯È¾¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âËÜÅö¤ËÇ»¤¯¡¢Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¡£´ò¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢²ù¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æº£µ¨¤ÏÆ±µéÀ¸¤ÎÄ¹Ã«Àî¤È¶¦¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó´äÈø¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¨¤¿¤³¤È¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤éÉ¬¤º¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤È¡¢ËÜµ¤¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤Î¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¿´¤«¤é°ì½ï¤ËÀï¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£Íèµ¨¤âÆÁÅç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢É¬¤º¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¡£ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿ÆÁÅç¤ÎÃÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼±ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Î»Ù¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Î²¹¤«¤µ¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢ËÍ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¤ÇÈÍÙ¤ê¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿É¬¤ºÆÁÅç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
